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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хроніки народного гніву: які резонансні злочини спонукали українців вийти на протести

21:51, 2 січня 678 Читать новость на русском

У вівторок, 2 січня, учасники пікету біля обласного управління поліції Київщини вимагали знайти і покарати вбивцю правозахисниці Ірини Ноздровської. Це вже не вперше українці виходять на протести, вимагаючи справедливого розслідування.

Тіло Ірини знайшли на Київщині у перший день Нового року. А зникла вона 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років.

Тому рідні і близькі вважають, що вбивство правозахисниці – не що інше, як помста. Зараз це одна з чотирьох версій, які розглядають правоохоронці.

На пікет під будівлею МВС зібралося декілька сотень людей. Серед них були родичі та близькі загиблої. Окрім вимог прозорого та чесного розслідування та покарання винних, також вони вимагали звільнити Арсена Авакова та особистої зустрічі з Юрієм Луценком.

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Але вбивство Ірини Ноздровської – не єдина подія, яка змусила українців вийти на пікети проти свавілля в правоохоронних органах.

Так, трагедія березня 2012 року шокувала Україну. У Миколаєві троє хлопців жорстоко познущалися над 18-річною Оксаною Макар. Оксану врятувати не вдалося. Трьох підозрюваних затримали, а вже на наступний день двох з них відпустили. На акції протесту вийшли люди у десятках міст України.

Потім був вересень 2013 року. Теж Миколаївщина. Райцентр Врадіївка. І теж протести. Троє чоловіків зґвалтували та намагалися вбити Ірину Крашкову. Потерпіла вказала на двох офіцерів поліції та місцевого таксиста. Міліціянт Євген Дрижак виявився похресником керівника обласного управління МВС, а Дмитро Поліщук – племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва. Через відмову суду та міліції затримувати Дрижака не стали. Саме тому і почались масові протести.

Обурені люди розтрощили райвідділок. Зараз "врадіївський бунт" називають початком Майдану – люди вперше організовано піднялися проти свавілля влади.

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А у Кривому Озері, що також на Миколаївщині, День Незалежності у 2016 році закінчився жахливою трагедією. На подвір'ї власного будинку вбили місцевого мешканця Олександра Цукермана. Шестеро поліцейських заспокоювали п’яного чоловіка кулаками. А потім впритул розстріляли його закутого в наручники. Невдовзі з’ясується, що це скоїли також поліцейські з місцевого райвідділку, які пройшли переатестацію.

Через це біля прокуратури зібралися кілька сотень мешканців Кривого Озера. Коли затриманих почали виводити з прокуратури, люди накинулися на них. А коли підозрюваних таки посадили в автозак, натовп почав розхитувати автомобіль. Зараз за півтора року після трагедії громадськість так і не побачила вироку.

У нас все менше і менше інструментів контролювати будь-які розслідування, тим більше такі резонансні. А також вироки судів, які по ним виносяться. Ми знаємо ситуацію по справах Майдану,
– зазначив народний депутат України Мустафа Найєм.

Щодо Врадіївки, то свій вирок суд виніс у листопаді 2013 року. Горе-міліціантам присудили 15 років позбавлення волі. Таксист отримав 11 років. 5 років дали і заступнику начальника Врадіївського райвідділу Михайлові Кудринському.

Теги: Новини України Ірина Ноздровська Кримінальні новини Поліція протести Вбивство Оксани Макар Зґвалтування у Врадіївці Вбивство у Кривому Озері
Джерело: 24 Канал
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