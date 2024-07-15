У розмові з 24 Каналом російська опозиційна політикиня Ольга Курносова припустила, хто може здійснити успішний замах на життя очільника Кремля.

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Днями очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що знає про спроби вбивства Путіна. Всі замахи на диктатора, на жаль, поки що невдалі. Втім, за його словами, росіяни бояться втратити Путіна.

Як зауважила російська опозиційна політикиня, спроби вбити Путіна можуть йти зсередини й вони будуть набагато успішніші ніж ті, що йдуть ззовні.

Все більше й більше охорони собі створює Путін. Він часто змінює охоронців. Однак диктатор з кимось періодично зустрічається, тому спроби зробити щось зсередини можуть бути успішнішими,

– додала Курносова.

Російський президент уже давно не є "компромісною фігурою для свого оточення" та "третейським суддею, який усіх влаштовує.

Насамперед економічна ситуація погіршується. Зрозуміло, що ті, хто займаються виробництвом зброї, збагачуються, але ж вони збиралися проводити свою умовну пенсію десь у теплих краях на Лазурному побережжі, а зараз зробити це все складніше,

– мовила Курносова.

Зазначимо, що рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков вже відреагував слова Буданова про кілька замахів на життя Путіна. За його слова, безпека президента країни-агресора забезпечується на належному рівні, але Пєсков бідкається на загрози від "київського режиму".