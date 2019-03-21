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      Хто отримає в управління українську ГТС: відповідь керівника "Нафтогазу" Коболєва

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      Українська ГТС
      Українська ГТС / Фото з відкритих джерел

      "Нафтогаз" до 1 січня має підготувати, а потім передати газотранспортну систему України в управління новому незалежному операторові (анбандлінг). Це одна з ключових реформ компанії.

      Як зауважив керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сьогодні компанія, що є у структурі "Укртрансгазу", не акумулює основний актив, тобто ГТС. Відтак, "Нафтогаз" створює "живу, працюючу компанію", якій вони передають персонал і процеси, передає "РБК-Україна"

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      За словами Коболєва, власне ця компанія й стане майбутнім оператором. І "Нафтогаз" планує подавати її на сертифікацію регулятору (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – НКРЕКП).

      Аби український регулятор сертифікував її як незалежного оператора, а Енергетичне співтовариство визнало цю сертифікацію, ми повинні надати всю документальну базу про те, що з 1 січня 2020 року ця компанія повністю піде за межі НАК "Нафтогаз України". Грубо кажучи, ми її продамо або передамо тому, хто її буде контролювати. Це може бути компанія "Магістральні газопроводи України" (МГУ) або будь-яка інша, яку обере уряд. Вилучаючи цю компанію зі структури "Нафтогазу", і показуючи регулятору та нашим європейським партнерам, що підписано незворотні договори, ми створюємо, на нашу думку, достатні умови для того, щоб дозволити сертифікацію оператора,
      – каже очільник "Нафтогазу".

      Водночас він додає, є дуже простий спосіб убезпечити компанію від будь-якого впливу "Нафтогазу".

      "Ми кредитуємося у міжнародних фінансових організаціях. Все, що потрібно зробити, це в рамках наших нових кредитних угод включити таку умову: якщо ця компанія до нас повертається, це – дефолт. Я розумію аргументи, які проти нас виставляють наші опоненти. Наприклад, про те, що в Україні будь-який договір можна оскаржити. Ну, після рішення Конституційного суду про незаконне збагачення, я не можу сперечатися з цим фактом. Але з практики, в українських реаліях завжди діє фінансовий батіг", – пояснює Коболєв.

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      Також він підкреслив, що у 2019 році "Нафтогаз" буде залучати велику суму грошей, щоб накопичити газ до кінця року для проходження складного опалювального періоду.

      "Тому поставте нам такі запобіжники в кредитні угоди. І у вас буде стовідсоткова гарантія того, що з 1 січня анбандлінг відбудеться", – підсумував голова української державної нафтогазової компанії.

      Влітку 2018 року "Нафтогаз" оцінив українську газотранспортну систему на рівні 327,921 мільярда гривень, з них 12,327 мільярда гривень — на непідконтрольній Україні території.

      як розгортаються події навколо української гтс:
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      Теги: Новини України Нафтогаз Газ Андрій Коболєв ГТС
      Джерело: 24 Канал
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