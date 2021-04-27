Без грошей, без дому, без рідних. І з інвалідністю. Коли доля посилає такі випробування – як не опускати руки та виборювати власне щастя. У Києві відбувся закритий передпоказ психологічної драми "До щастя".

Головну роль у фільмі зіграв Григорій Гришкан, який з народження має ДЦП. Картина заснована на реальних подіях і демонструє з якими складнощами стикаються люди з інвалідністю.

Я хотів донести, що люди з інвалідністю – вони такі ж, як і всі. Вони можуть жити, працювати, самовдосконалюватися, повністю себе самореалізувати. На жаль, у нас в Україні суспільство не зовсім готове приймати людей з інвалідністю. Я хочу цим фільмом підняти цю тему і показати, що ти не обмежений нічим,

– поділився актор Григорій Гришкан.

Попри складність та серйозність теми картина сповнена оптимізму, віри в людей та потужної сили волі, з допомогою якої можна змінити все. Коли фільм був фактично готовий, команді необхідна була допомога з його промотуванням, тому Григорій написав листа до МХП і проєкт підтримали. Саме в той час Благодійний фонд "МХП-Громаді" проводив серію показів сучасного українського кіно просто неба у сільській місцевості.

"Лист надійшов саме тоді, коли ми спільно з асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись Українське!" проводили кінопокази в деяких наших населених пунктах напередодні дня Незалежності. І я подумала, що це може бути цікавим та важливим, адже тема актуальна – питання інклюзії", – розповіла менеджер із соціальної і корпоративної відповідальності МХП Світлана Мигаль.

За сприяння МХП творчій команді стрічки "До щастя" також надали експертну підтримку від асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись Українське!", що допомогло покращити картину. Тож вийшов якісний і проникливий фільм.

Мені не хотілось робити фільм, який викликає жалість. Мені потрібен був гордий герой, який навіть у найгірших обставинах – не втрачає волі, не втрачає своєї мрії і не втрачає сили духу, щоб йти до неї,

– підкреслив режисер, автор сценарію "До щастя" Вінсент Меттель.

По завершенню карантину відбудеться офіційна прем'єра "До щастя". Також фільм планують подати на фестивальні конкурси в Україні і за кордоном.