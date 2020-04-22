Хворі на коронавірус медики померли у Чернівецькій області
У Чернівецькій області серед останніх жертв COVID-19 були й два медики. Загалом на Буковині на коронавірус захворіли 167 працівників медичних закладів.
Як повідомляє пресслужба Чернівецьої ОДА, від коронавірусу померли:
- сестра-господиня з Лікарні швидкої медичної допомоги,
- медсестра з Герцаївської центральної районної лікарні (ЦРЛ).
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У ЧОДА підкреслюють, що вони не працювали в закладах, де лікують хворих на коронавірус.
Також тут оприлюднили статистику щодо захворювання буковинських медиків на коронавірус.
Кількість інфікованих медиків у медзакладах Чернівецької області
- Обласна клінічна лікарня – 44;
- Чернівецька міська лікарня №1 – 21;
- Міська поліклініка №1 – 8;
- Міська дитяча лікарня – 3;
- Центр екстреної медичної допомоги – 11;
- Хотинська ЦРЛ – 54;
- Глибоцька ЦРЛ – 5;
- Новоселицька ЦРЛ – 5.
У яких районах Буковини захворіли на коронавірус медики
- Чернівці – 69;
- Глибоцький район – 5;
- Сторожинецький район – 3;
- Кіцманський район – 2;
- Новоселицький район – 7;
- Хотинський район – 63;
- Герцаївський район – 0;
- Заставнівський район – 4;
- Вижницький район – 9;
- Кельменецький район – 0;
- Путильський район – 2;
- Сокирянський район – 0;
Щодо ще 3 випадків, то наразі з’ясовують, звідки родом інфіковані.
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До слова, на коронавірус на Буковині також захворіло щонайменше 10 священників. Загалом у Чернівецькій області кількість інфікованих уже перевищує 1 тисячу осіб – 1053 випадки. Це найбільший показник серед усіх українських регіонів.
Щонайменше 31 людина померла, зокрема 17 – з підтвердженим COVID-19 та 11 – з підозрою. Відомо, що з 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулись 703 буковинці. Одужали тут 34 особи.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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