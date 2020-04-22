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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Хворі на коронавірус медики померли у Чернівецькій області

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      На Буковині від коронавірусу померли двоє медиків / 24 канал

      У Чернівецькій області серед останніх жертв COVID-19 були й два медики. Загалом на Буковині на коронавірус захворіли 167 працівників медичних закладів.

      Як повідомляє пресслужба Чернівецьої ОДА, від коронавірусу померли:

      • сестра-господиня з Лікарні швидкої медичної допомоги,
      • медсестра з Герцаївської центральної районної лікарні (ЦРЛ).

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      У ЧОДА підкреслюють, що вони не працювали в закладах, де лікують хворих на коронавірус.

      Також тут оприлюднили статистику щодо захворювання буковинських медиків на коронавірус.

      Кількість інфікованих медиків у медзакладах Чернівецької області

      • Обласна клінічна лікарня – 44;
      • Чернівецька міська лікарня №1 – 21;
      • Міська поліклініка №1 – 8;
      • Міська дитяча лікарня – 3;
      • Центр екстреної медичної допомоги – 11;
      • Хотинська ЦРЛ – 54;
      • Глибоцька ЦРЛ – 5;
      • Новоселицька ЦРЛ – 5.

      У яких районах Буковини захворіли на коронавірус медики

      1. Чернівці – 69;
      2. Глибоцький район – 5;
      3. Сторожинецький район – 3;
      4. Кіцманський район – 2;
      5. Новоселицький район – 7;
      6. Хотинський район – 63;
      7. Герцаївський район – 0;
      8. Заставнівський район – 4;
      9. Вижницький район – 9;
      10. Кельменецький район – 0;
      11. Путильський район – 2;
      12. Сокирянський район – 0;

      Щодо ще 3 випадків, то наразі з’ясовують, звідки родом інфіковані.

      До теми У Львові від коронавірусу померла медсестра

      До слова, на коронавірус на Буковині також захворіло щонайменше 10 священників. Загалом у Чернівецькій області кількість інфікованих уже перевищує 1 тисячу осіб – 1053 випадки. Це найбільший показник серед усіх українських регіонів. 

      Щонайменше 31 людина померла, зокрема 17 – з підтвердженим COVID-19 та 11 – з підозрою. Відомо, що з 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулись 703 буковинці. Одужали тут 34 особи. 


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      КОД червоної карти:

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Новини України Медицина Новини Чернівців Жертви
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