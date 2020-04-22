Хворі на коронавірус медики померли у Чернівецькій області

У Чернівецькій області серед останніх жертв COVID-19 були й два медики. Загалом на Буковині на коронавірус захворіли 167 працівників медичних закладів.

Як повідомляє пресслужба Чернівецьої ОДА, від коронавірусу померли:

сестра-господиня з Лікарні швидкої медичної допомоги,

медсестра з Герцаївської центральної районної лікарні (ЦРЛ).

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У ЧОДА підкреслюють, що вони не працювали в закладах, де лікують хворих на коронавірус.

Також тут оприлюднили статистику щодо захворювання буковинських медиків на коронавірус.

Кількість інфікованих медиків у медзакладах Чернівецької області

Обласна клінічна лікарня – 44;

Чернівецька міська лікарня №1 – 21;

Міська поліклініка №1 – 8;

Міська дитяча лікарня – 3;

Центр екстреної медичної допомоги – 11;

Хотинська ЦРЛ – 54;

Глибоцька ЦРЛ – 5;

Новоселицька ЦРЛ – 5.

У яких районах Буковини захворіли на коронавірус медики

Чернівці – 69; Глибоцький район – 5; Сторожинецький район – 3; Кіцманський район – 2; Новоселицький район – 7; Хотинський район – 63; Герцаївський район – 0; Заставнівський район – 4; Вижницький район – 9; Кельменецький район – 0; Путильський район – 2; Сокирянський район – 0;

Щодо ще 3 випадків, то наразі з’ясовують, звідки родом інфіковані.

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До слова, на коронавірус на Буковині також захворіло щонайменше 10 священників. Загалом у Чернівецькій області кількість інфікованих уже перевищує 1 тисячу осіб – 1053 випадки. Це найбільший показник серед усіх українських регіонів.

Щонайменше 31 людина померла, зокрема 17 – з підтвердженим COVID-19 та 11 – з підозрою. Відомо, що з 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулись 703 буковинці. Одужали тут 34 особи.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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