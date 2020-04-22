Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой области

В Черновицкой области среди последних жертв COVID-19 были и два медика. Всего на Буковине коронавирусом заболели 167 работников медицинских учреждений.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, от коронавируса умерли:

сестра-хозяйка из Больницы скорой медицинской помощи,



медсестра из Герцаевской центральной районной больницы (ЦРБ).

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В Черновицкой ОГА подчеркивают, что они не работали в заведениях, где лечат больных коронавирусом.

Также здесь обнародовали статистику по заболеванию буковинских медиков коронавирусом.

Количество инфицированных медиков в медучреждениях Черновицкой области

Областная клиническая больница – 44;

Черновицкая городская больница №1 – 21;

Городская поликлиника №1 – 8;

Городская детская больница – 3;

Центр экстренной медицинской помощи – 11;

Хотинская ЦРБ – 54;

Глыбокская ЦРБ – 5;

Новоселицкая ЦРБ – 5.

В каких районах Буковины заболели коронавирусом медики

Черновцы – 69;

Глыбокский район – 5;

Сторожинецкий район – 3;

Кицманский район – 2;

Новоселицкий район – 7;

Хотинский район – 63;

Герцаевский район – 0;

Заставновский район – 4;

Вижницкий район – 9;

Кельменецкий район – 0;

Путильский район – 2;

Сокирянский район – 0;

Что касается еще 3 случаев, то сейчас выясняют, откуда родом инфицированные.

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К слову, коронавирусом на Буковине также заболели по меньшей мере 10 священников. В целом в Черновицкой области количество инфицированных уже превышает 1 тысячу человек – 1 053 случая. Это самый высокий показатель среди всех украинских регионов.

По меньшей мере 31 человек умер, в том числе 17 – с подтвержденным COVID-19 и 11 – с подозрением. Известно, что с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 буковинца. Выздоровели здесь 34 человека.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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