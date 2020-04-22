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      Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой области

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      На Буковине от коронавируса умерли двое медиков / 24 канал

      В Черновицкой области среди последних жертв COVID-19 были и два медика. Всего на Буковине коронавирусом заболели 167 работников медицинских учреждений.

      Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, от коронавируса умерли:

      • сестра-хозяйка из Больницы скорой медицинской помощи,
         
      • медсестра из Герцаевской центральной районной больницы (ЦРБ).

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      В Черновицкой ОГА подчеркивают, что они не работали в заведениях, где лечат больных коронавирусом.

      Также здесь обнародовали статистику по заболеванию буковинских медиков коронавирусом.

      Количество инфицированных медиков в медучреждениях Черновицкой области

      • Областная клиническая больница – 44;
      • Черновицкая городская больница №1 – 21;
      • Городская поликлиника №1 – 8;
      • Городская детская больница – 3;
      • Центр экстренной медицинской помощи – 11;
      • Хотинская ЦРБ – 54;
      • Глыбокская ЦРБ – 5;
      • Новоселицкая ЦРБ – 5.

      В каких районах Буковины заболели коронавирусом медики

      • Черновцы – 69;
      • Глыбокский район – 5;
      • Сторожинецкий район – 3;
      • Кицманский район – 2;
      • Новоселицкий район – 7;
      • Хотинский район – 63;
      • Герцаевский район – 0;
      • Заставновский район – 4;
      • Вижницкий район – 9;
      • Кельменецкий район – 0;
      • Путильский район – 2;
      • Сокирянский район – 0;

      Что касается еще 3 случаев, то сейчас выясняют, откуда родом инфицированные.

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      К слову, коронавирусом на Буковине также заболели по меньшей мере 10 священников. В целом в Черновицкой области количество инфицированных уже превышает 1 тысячу человек – 1 053 случая. Это самый высокий показатель среди всех украинских регионов.

      По меньшей мере 31 человек умер, в том числе 17 – с подтвержденным COVID-19 и 11 – с подозрением. Известно, что с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 буковинца. Выздоровели здесь 34 человека.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

      КОД червоної карти:

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Новости Украины Медицина Новости Черновцов Жертвы
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