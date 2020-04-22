Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой области
В Черновицкой области среди последних жертв COVID-19 были и два медика. Всего на Буковине коронавирусом заболели 167 работников медицинских учреждений.
Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, от коронавируса умерли:
- сестра-хозяйка из Больницы скорой медицинской помощи,
- медсестра из Герцаевской центральной районной больницы (ЦРБ).
Важно Мы идем по испанскому или итальянскому сценарию, – мэр Черновцов о ситуации с COVID-19
В Черновицкой ОГА подчеркивают, что они не работали в заведениях, где лечат больных коронавирусом.
Также здесь обнародовали статистику по заболеванию буковинских медиков коронавирусом.
Количество инфицированных медиков в медучреждениях Черновицкой области
- Областная клиническая больница – 44;
- Черновицкая городская больница №1 – 21;
- Городская поликлиника №1 – 8;
- Городская детская больница – 3;
- Центр экстренной медицинской помощи – 11;
- Хотинская ЦРБ – 54;
- Глыбокская ЦРБ – 5;
- Новоселицкая ЦРБ – 5.
В каких районах Буковины заболели коронавирусом медики
- Черновцы – 69;
- Глыбокский район – 5;
- Сторожинецкий район – 3;
- Кицманский район – 2;
- Новоселицкий район – 7;
- Хотинский район – 63;
- Герцаевский район – 0;
- Заставновский район – 4;
- Вижницкий район – 9;
- Кельменецкий район – 0;
- Путильский район – 2;
- Сокирянский район – 0;
Что касается еще 3 случаев, то сейчас выясняют, откуда родом инфицированные.
К теме Во Львове от коронавируса умерла медсестра
К слову, коронавирусом на Буковине также заболели по меньшей мере 10 священников. В целом в Черновицкой области количество инфицированных уже превышает 1 тысячу человек – 1 053 случая. Это самый высокий показатель среди всех украинских регионов.
По меньшей мере 31 человек умер, в том числе 17 – с подтвержденным COVID-19 и 11 – с подозрением. Известно, что с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 703 буковинца. Выздоровели здесь 34 человека.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
Читайте также
-
Путин поговорил с Меркель о войне на Донбассе: подробностисегодня , 17:42
-
ФОПам будут платить пособие на детейсегодня , 14:58
-
Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайнсегодня , 18:42
-
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели обнаружили подготовленное место для поджогасегодня , 16:04
-
Когда заработает метро в Киеве: ответы властисегодня , 18:15
-
Жестокий челендж: на Буковине девушка ради забавы напоила собаку самогоном – видеосегодня , 16:26