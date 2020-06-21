Ідеальний літній суп: покроковий рецепт іспанського гаспачо
Я частенько ділився з вами рецептами супів з різних куточків світу. Гаспачо – це класичний іспанський суп з томатів із додаванням м’яти, часнику, спецій і зелені.
Такий суп дуже швидко і легко готується. Він прекрасний у спекотну погоду, коли хочеться чогось легкого і освіжаючого. Обов'язково скуштуйте і переконайтеся у цьому.
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Як приготувати гаспачо?
- Час підготовки – 3 хвилини
- Час приготування – 3 хвилини
- Час на охолодження – 2-3 години
- Порції – 1
Cкладові:
Гаспачо: покроковий рецепт
1. Помийте 2 томата і зробіть хрестоподібні надрізи знизу кожного. Я раджу вам використовувати для цього супу різносортні томати, наприклад, жовті або рожеві в поєднанні з червоними. І ще вибирайте більш м'ясисті овочі, так суп буде смачнішим.
2. Закип'ятіть воду в сотейнику і опустіть томати з надрізами в киплячу воду на 1-2 хвилини.
3. Після цього акуратно зніміть з томатів тонку шкірку. Можна цього і не робити, але без шкірки структура гаспачо буде ніжнішою.
4. Наріжте томати довільними частинами. Помийте і наріжте довільно 1 болгарський перець. Помийте 2 гілочки петрушки і 2-3 гілочки м'яти.
5. Перекладіть томати з перцем, листочками м'яти і петрушки в блендер. Додайте 3 зубчики часнику і ½ шт. перцю чилі.
6. Додайте перець і сіль за смаком, 2 ст. л. оливкової олії. Перебийте все разом в блендері.
7. Обсмажте 3-4 скибочки багета або білого батона на сухій пательні та збризніть трохи рослинною олією перед подачею.
8. Перед тим, як подавати суп, неодмінно охолодіть його – на кілька годин поставте його в холодильник. Подавайте у замороженій тарілці – трохи змочіть її водою і поставте в морозилку на 10 хвилин. При подачі додайте до супу 2 ст. л. бальзамічного оцту і покладіть зверху хрустку скибочку хліба.
Готувати – це просто!
Джерело рецепту та фото: сайт Євгена Клопотенка