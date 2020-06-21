Я частенько ділився з вами рецептами супів з різних куточків світу. Гаспачо – це класичний іспанський суп з томатів із додаванням м’яти, часнику, спецій і зелені.

Такий суп дуже швидко і легко готується. Він прекрасний у спекотну погоду, коли хочеться чогось легкого і освіжаючого. Обов'язково скуштуйте і переконайтеся у цьому.

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Як приготувати гаспачо?

Час підготовки – 3 хвилини

3 хвилини Час приготування – 3 хвилини

3 хвилини Час на охолодження – 2-3 години

2-3 години Порції – 1

Cкладові:

2 шт. томат (великі)

1 шт. болгарський перець

3 зубчика часник

2 гілочки петрушка

½ шт. перець чилі

2-3 гілочки м'ята

2 ст. л. оливкова олія

2 ст. л. бальзамічний оцет

3-4 скибочки багету

за смаком сіль та перець

Гаспачо: покроковий рецепт

1. Помийте 2 томата і зробіть хрестоподібні надрізи знизу кожного. Я раджу вам використовувати для цього супу різносортні томати, наприклад, жовті або рожеві в поєднанні з червоними. І ще вибирайте більш м'ясисті овочі, так суп буде смачнішим.

2. Закип'ятіть воду в сотейнику і опустіть томати з надрізами в киплячу воду на 1-2 хвилини.

3. Після цього акуратно зніміть з томатів тонку шкірку. Можна цього і не робити, але без шкірки структура гаспачо буде ніжнішою.

4. Наріжте томати довільними частинами. Помийте і наріжте довільно 1 болгарський перець. Помийте 2 гілочки петрушки і 2-3 гілочки м'яти.

5. Перекладіть томати з перцем, листочками м'яти і петрушки в блендер. Додайте 3 зубчики часнику і ½ шт. перцю чилі.

6. Додайте перець і сіль за смаком, 2 ст. л. оливкової олії. Перебийте все разом в блендері.

7. Обсмажте 3-4 скибочки багета або білого батона на сухій пательні та збризніть трохи рослинною олією перед подачею.

8. Перед тим, як подавати суп, неодмінно охолодіть його – на кілька годин поставте його в холодильник. Подавайте у замороженій тарілці – трохи змочіть її водою і поставте в морозилку на 10 хвилин. При подачі додайте до супу 2 ст. л. бальзамічного оцту і покладіть зверху хрустку скибочку хліба.

Готувати – це просто!

Джерело рецепту та фото: сайт Євгена Клопотенка