В Індії група чоловіків жорстоко познущалась з дельфіна рідкісної породи, який плавав у річці Ганг. Тварину вбили, а відео знущань опублікували в інтернеті.

Деталі про нападників

Загалом до вбивства причетні 12 людей. З них 3 вже заарештували, повідомляє India Today.

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Поліцейським вдалося знати зловмисників саме завдяки відео, яке вони самі ж опублікували в інтернеті.

На кадрах видно, що чоловіки використовували палиці та сокиру. З дельфіна знущались навіть тоді, коли він вже помер.

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Що відомо про дельфіна

Тушу тварини знайшли на узбережжі каналу Шарда в районі міста Пратапгарх. Дельфін був дорослим, його вид – гангський річковий дельфін, відомий як "сусу гангський".

У Всесвітньому фонді дикої природи в Індії розповіли, що таких дельфінів залишилось не більше ніж 1 800. Раніше їх було десятки тисяч, однак їх стало менше саме через людську діяльність:

сільське господарство;

промислове забруднення;

будівництво дамб;

іригаційних проєктів;

риболовлю.

Довідка. Причиною малої кількості цих дельфінів є й те, що самки цього виду можуть давати потомство лише раз на 2 – 3 роки. Ба більше, народжують лише 1 дитинча кожного разу.