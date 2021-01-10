В Индии группа мужчин жестоко поиздевалась над дельфином редкой породы, который плавал в реке Ганг. Животное убили, а видео издевательств опубликовали в интернете.

Детали о нападавших

В общем к убийству причастны 12 человек. Из них 3 уже арестованы, сообщает India Today.

Обратите внимание Замерзшего кота спасли и отдали в заботливую семью: как изменилась его жизнь – чувственные фото

Полицейским удалось найти злоумышленников именно благодаря видео, которое они сами же опубликовали в интернете.

На кадрах видно, что мужчины использовали палки и топор. Над дельфином издевались даже тогда, когда он уже умер.

Неизвестные осквернили дельфина и убили его: смотрите видео 18+

Что известно о дельфине

Тушу животного нашли на побережье канала Шарда в районе города Пратапгарх. Дельфин был взрослым, его вид – Гангский речной дельфин, известный как "сусу гангский".

Во Всемирном фонде дикой природы в Индии рассказали, что таких дельфинов осталось не более чем 1 800. Раньше их было десятки тысяч, однако их стало меньше именно из-за человеческой деятельности:

сельское хозяйство;

промышленное загрязнение;

строительство дамб;

ирригационных проектов;

рыбалки.

Справка. Причиной малого количества этих дельфинов явяляется и то, что самки этого вида могут давать потомство только раз в 2 – 3 года. Более того, рожают только 1 детеныша каждый раз.