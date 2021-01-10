В Индии до смерти поиздевались над редким дельфином: жестокое видео выложили в сеть
В Индии группа мужчин жестоко поиздевалась над дельфином редкой породы, который плавал в реке Ганг. Животное убили, а видео издевательств опубликовали в интернете.
Детали о нападавших
В общем к убийству причастны 12 человек. Из них 3 уже арестованы, сообщает India Today.
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Полицейским удалось найти злоумышленников именно благодаря видео, которое они сами же опубликовали в интернете.
На кадрах видно, что мужчины использовали палки и топор. Над дельфином издевались даже тогда, когда он уже умер.
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Что известно о дельфине
Тушу животного нашли на побережье канала Шарда в районе города Пратапгарх. Дельфин был взрослым, его вид – Гангский речной дельфин, известный как "сусу гангский".
Во Всемирном фонде дикой природы в Индии рассказали, что таких дельфинов осталось не более чем 1 800. Раньше их было десятки тысяч, однако их стало меньше именно из-за человеческой деятельности:
- сельское хозяйство;
- промышленное загрязнение;
- строительство дамб;
- ирригационных проектов;
- рыбалки.
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