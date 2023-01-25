Кадрові зміни у владі й танки для України: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

В Україні відбулась низка кадрових змін у владі на тлі корупційних скандалів, перевищення чиновниками своїх повноважень тощо. Та крім того, Захід активізувався з передачею нашій державі таких необхідних танків.

Про це та багато іншого 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Тим часом ISW спрогнозував, як вплине надання Заходом Україні танків на хід війни.

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Кадрові зміни у владі

Ми бачимо масові звільнення та кадрові перестановки. Що відбувається?

Поясню рішення Президента Володимира Зеленського, який запустив абсолютно справедливу кампанію щодо політичної відповідальності за певні дії. Ми вже 11 місяців перебуваємо в стані війні, українське суспільство віддає останнє. Це люди, які втратили роботу, житло, звичний образ життя.

Однак, попри всі труднощі, вони віддають частину своїх грошей армії та державі, щоб правильно воювати, зберегти наші життя і зберегти державність. Люди усвідомлюють, в якому часі вони живуть і мають щире бажання виграти війну.

У цей же час низка чиновників різних рангів поводить себе дуже "дивно". Вони не тільки не віддають щось на допомогу армії і державі, а хочуть щось взяти у держави і в суспільства, яке віддає все. Президент все це бачить і ухвалює відповідне рішення.

Ці люди не розуміють, що це війна, що не можна хизуватись певним рівнем життя чи додатковими здобутками, які не відповідають їхнім заробітнім платам. Така поведінка деморалізує, а держава не може собі дозволити хоча б чого деморалізованого в суспільстві.

Адже нас постійно атакує Росія. Ми весь час говоримо людям, що розуміємо, що нам всім тяжко, але потрібно терпіти і ми терпимо разом з вами. Але далеко не всі чиновники можуть це сказати, тому що дехто став трохи "інакше виглядати" під час війни. Це несправедливо, а у суспільства є фантастичний запит на справедливість.

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У нас була солідарна відповідальність в держави і суспільства, тому що один без одного ми цю війну не виграємо. Але коли суспільство починає сумніватись у державі, тоді немає солідарності і відчуття справедливості, що ми всі разом платимо велику, але справедливу ціну за війну.

Саме тому перші кадрові перестановки мають зробити більш чітким зв'язок між суспільством і державою. Держава має стати більш прозорою, справедливою, відповідальною, ефективною. Суспільство має бачити це, а також наслідки, якщо не розуміє цього хтось з чиновників.

Сьогодні держава показала дуже простий алгоритм:

політичну відповідальність – це відставки, бо такі люди мають звільнити свої посади;

юридичні наслідки – після того, як чиновники покинули свої кабінети, слідчі органи мають провести всю роботу по міністерствах, державних інституціях тощо;

компенсація – вони мають компенсувати все, зокрема строками ув'язнення.

Сьогодні у нас немає вибору поводитись інакше, якщо ми хочемо отримати перемогу. Українська влада має швидко і прозоро виправляти помилки. Будь-яка країна потерпає від корупції. На жаль, не всі чиновники мають моральний стрижень.

Утім ефективність держави і Президента України в тому, щоб визнавати помилки і виправляти їх. Людина, яка взяла хабаря, не може бути десь працевлаштована. Не тільки вона, а всі хто брав участь у розподілі цього хабаря. Більш того, вони мають піти під юридичну відповідальність.

Політичний процес – це дуже брутальний діалог. Але в цьому випадку суспільство мало право задати певні питання. І ми бачимо реакцію держави – вона абсолютно нормальна і цивілізована.

Не треба забувати про інформаційні спроби Росії деморалізувати Україну. Але, якщо чиновник краде і це очевидно суспільству, дії Росії не можуть бути виправданням для цього чиновника. Вона продовжить це робити і буде вкладатись в інформаційні провокативні кампанії проти нас.

Але жорстка реакція президента свідчить про те, що інформаційних впливів Росії також можна позбутись, тому що держава правильно реагує.

Указ Зеленського щодо виїзду чиновників за кордон

Також з'явився ще указ президента про те, кому з чиновників забороняється виїзд за кордон. Але ж іноді дійсно є певні обставини, коли людині потрібно виїхати за кордон.

Я думаю, ці питання будуть врегульовуватися в рамках компетенції Верховної Ради. Я думаю, апарат Верховної Ради запропонує цим депутатам, як їм треба буде отримувати відрядження, якщо це дитина і так далі. Я думаю, що пан Стефанчук дуже професійно до цього підійде і ми ці питання владнаємо.

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Я трошки ширше до цього підійду. Ну це ж логічно, якщо абсолютно крута частина нашого суспільства їде у східному напрямку, прощається зі своїми дітьми і їде, розуміючи, що може вмерти на фронті. І там не комфортно, там немає 5-зіркового готелю.

А є інша дуже маленька частина, яка їде в якісь готелі в інших країнах, і ще й не соромиться це виставляти в інстаграм. Це ж деморалізує українців. І президент приймає абсолютно конкретне рішення, треба в рівних умовах знаходитися.

Нам потрібно, щоб певні чиновники їздили у відрядження, бо це важливо – ми ведемо переговори по різних позиціях: фінанси, економіка, гуманітарка, військова зброя. Іноді важливо їхати. Але давайте не робити з цього якесь хизування, одним – все, іншим – війна. Так неправильно.

Ми всі в рівних умовах, це ж суспільство. Ми ж за одним столом сьогодні сидимо. Війна вже йде 11 місяців. Це ж не війна 2 – 3 тижні. Безумовно тяжко, депресивно, і це буде певний час продовжуватися. І прості люди, які платять величезну ціну, мають зрозуміти, що з ними поряд очільники цієї держави, які так само мають суттєві обмеження.

Тільки так буде працювати консолідоване суспільство, яке нам потрібне. Це питання виживання української державності як такої, а не просто якихось конкретних інституцій.

Тобто, або всі разом з обмеженнями, або тоді хаос, анархія, претензії до держави, недовіра. А недовіра зламає нас внутрішньо. Тобто, ми можемо ефективно протистояти зовнішньому ворогу, але внутрішньо ми зламаємося. Ви хочете зламатися?

"Пакт про ненапад з Україною" від Лукашенка

Лукашенко сьогодні раптом заявив про те, що Україна пропонувала Білорусі укласти "пакт про ненапад". Він не пояснив, про що йдеться, але носився з цим, як з картою, де "з 4 напрямків хотіли атакувати". Що це за такий "пакт" і коли "Україна таке пропонувала"?

Не готовий коментувати дивні заяви Лукашенка. Але я можу прокоментувати слова Володимира Зеленського, який чітко сказав, що для Росії участь Білорусі у війні є дуже бажаною, але для самої Білорусі така участь зі стратегічної точки зору є помилкою.

Так, безумовно, вони вже надали інфраструктуру, надали певні полігони, аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності тощо, але все-таки для Білорусі, м'яко кажучи, було б добре не заходити на територію України.

Тому якщо Лукашенко хоче підписати якийсь "пакт про ненапад", то, будь ласка, хай підпише, може навіть сам із собою, а ми після війни теж би підписали окремі пакти з іншими державами, виходячи з наслідків цієї війни.

Цікаво, чи то сталося до 24 лютого, коли Білорусь відкрила свої кордони для російський солдатів чи після цього?

Я вам нагадаю інтерв'ю Лукашенка, коли він говорив, що Україна протримається у війні 3–4 дні, у нього схибленість на цифрі 4, оскільки у нього також було 4 напрямки (звідки, начебто, готувався напад на Білорусь – 24 Канал).

Тому до заяв пана Лукашенка треба ставитись, як до заяв Лукашенка. Якийсь резон, певно, в них є, але нам цей резон достатньо складно зрозуміти, це якийсь історичний ребус.

Ниття Герасимова щодо війни

24 січня Лукашенко під час зустрічі з міністрами говорив про те, що Україна є багатшою країною. Він, мабуть, розуміє, що й армія у нас набагато краще була підготовлена. От що означає недооцінювати своїх противників.

Є виступ ще одного цікавого суб'єкта – командувача окупаційного угруповання та за сумісництвом очільника генштабу Росії Валєрія Герасимова. Він достатньо чітко сказав, що в Росії навіть не очікували того масштабу війни та інтенсивності.

Росіяни не очікували, що війна для них буде настільки тяжкою та ресурсозатратною і що треба буде докладати великі зусилля, щоб отримати якісь результати.

Це навіть не недооцінка, вони взагалі не знали Україну. Росія цілком свідомо пішла атакувати країну, яку не знає і в яку Росії не треба було заходити, тому що тільки українці можуть зламати хребта російському шовінізму.

Росіяни перебувають у стані афекту, тому що розуміють: скільки не було б різних спроб та інструментів, щоб переконати нас злякатися, встати на коліна та частково або повністю прийняти їхні ультиматуми, чи зафіксувати нову лінію розмежування тощо – вони зараз шоковані, тому що Україна говорить "ні".

Президент Зеленський про це неодноразово говорив: "Ні, тепер до кінця". Тепер ми кожного з них діставатимемо за те, що вони зробили.

Герасимов має розповісти про гібридну війну, що він робив в інших країнах: політичні вбивства, фінансування тероризму, втручання в політичні процеси, монополія, великі пропагандистські мережі. Герасимов матиме можливість все це у деталях розповісти.

Там же він розкаже, чому взагалі вони планували зайти з геноцидного типу війною і знищити українців, тому що вони їм не подобаються.

Мене дивує, що люди слухають Путіна, Лаврова, Пєскова чи Герасимова, коли вони виходять і серйозно говорять нібито Україна представляє небезпеку для Росії. Це абсурдно.

Натомість Україна сьогодні може офіційно сказати, що поруч з нами розташована агресивна країна, яка має позбутися частково свого арсеналу – ми зараз виконуємо демілітаризацію, має позбутися ядерної зброї, бо постійно шантажує світ.

Росія є непередбачуваною з точки зору невиконання міжнародного права та міждержавних договорів тощо. Тож ми маємо порушити на міжнародних майданчиках питання гарантій безпеки. Навіть не ті, про які постійно говорили, а набагато більші.

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Можливо ми хочемо бачити Росію за "залізною завісою", тому що це нецивілізована держава, яка не вміє себе поводити у цивілізованому світі.

Росіяни люблять діставати міжнародні документи та посилатися на них. Тобто приходити вбивати українців, нищити інфраструктуру – то "нормально", а коли Естонія закриває судноплавство для Росії, то Пєсков згадує про міжнародне право.

Вчора ж це працювало – Росія поводила себе дуже передбачувано. Росіяни приходили, порушуючи міжнародне право щось робили, і це проходило. Однак якщо вони щось втрачали, то згадували міжнародне право і всі слухалися. Сьогодні це вже не працює.

Сьогодні мало кого обходить, що там говорить Росія. Це відлуння, яке Росія сама ще не зрозуміла. Немає сенсу слухати, що говорить або на що посилається Росія, адже це організоване злочинне угруповання.

Росіяни не дотримуються глобального законодавства і мають за це відповідати. Вони підсвідомо розуміють 3 речі:

сповна розуміють, що обов'язково програють;

розуміють, що буде відповідальність, якої ніколи не було щодо Росії;

Україна триматиме це все під дуже прискіпливою увагою.

Ми у будь-якому випадку доведемо це до кінця і з точки зору війни, і з точки зору післявоєнних юридичних процесій. Все це буде, і вони це підсвідомо розуміють і їм страшно. Звідси ці дикі заяви, мовляв, ми не стріляємо, це на нас напали.

Вони дивно себе поводять. Психічно здорові люди так не говорять, мовляв, це на Росію напали, вони звісно намагалися захопити Київ, але це Київ на них напав. Ось чому з цими людьми немає сенсу говорити або слухати.

CNN пише, що наші партнери радять припинити битися за Бахмут і зосередити увагу на наступі на Півдні.

Трохи дивно, коли журналісти щось радять. Є Генеральний штаб, є Ставка Верховного Головнокомандувача, де розглядаються всі сценарії, ризики та можливості. Це масштабна та інтенсивна війна, тут немає фіксації на якомусь конкретному населеному пункті.

Україна виходить з необхідності рішення тих чи інших завдань. Якщо ми говоримо за Донецький напрямок – Бахмут, Соледар, Авдіївку – сьогодні там триває суттєве знищення можливостей російської армії. Росія перебуває там у вкрай невигідному становищі – вона втрачає всю свою боєздатність та ресурсність.

Це рішення, яке ухвалюють військові, щоб мати ефективні інструменти для подальшого ведення війни. Тож про питання ведення війни мають говорити представники Генштабу, тому що точно розуміють усі потреби нашої армії та наших контрнаступальних дій.

Цинічні слова пропагандиста Соловйова

Соловйов раніше побував у Соледарі та заявив, що це Україна знищує це місто. Тут хочеться сказати: "Ах ти ж тварина, як ти смієш взагалі говорити про наш український Соледар!" Що відбувається?

Психічно хворі люди не критичні до свого стану здоров'я. Ви зараз конкретно продемонстрували людину, яка абсолютно не розуміє, що вона фіксує свій психічний розлад.

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Вона говорить: "Дивіться, там був гарний міст, було гарне місто, там була інфраструктура, якої у нас практично ніде немає в країні, там жили люди своїм життям. Вони ходили на роботу, вони ходили в парки, вони займались своїми дітками, а зараз там постапокаліптична, футуристична картинка, яку зробили ми - це і є "рускій мір".

Чому я кажу, що це абсолютно конкретний зафіксований психічний розлад? Тому що людина показує це світу й говорить: "Дивіться, ми оце робимо й ми цим пишаємось. Тобто ми знищуємо цивілізацію, ми приходимо вбивати цивільне населення, ламати їх життя, знищувати їх місця, знищувати їх родинні оселі, а потім ми цим пишаємось".

Не тільки концепція, що ми прийшли, когось зламали й сказали: "Тепер будете розмовляти тільки російською мовою, любити тільки Жукова, чи спати з книжкою Достоєвського". Ні, "рускій мір" – це саме знищити й цим пишатись, і Соловйов просто це зафіксував.

Я не знаю, навіщо нам це постійно обговорювати. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що вони всі такі. Але війна правильно закінчиться. Знаєте, чому? Тому що ми їх всіх обов'язково маємо "засадити" – тобто забрати й привезти на лаву підсудних. І нехай він розповідає, що він хоче робити з цивільним населенням будь-якої країни, перебуваючи на лаві підсудних в рамках спеціального трибуналу.

Це важливо, це має бути для світу очевидно й світ це розуміє, тому нас будуть підтримувати в будь-якому випадку. Вони також бачать оце, перекладають, розкривають широко свої очі, й таким чином ми з вами будемо мати все, що необхідно Україні для того, щоб кожного з цих Соловйових, Марданів тощо, забрати на лаву підсудних.

Тож й обговорюємо, бо прекрасно розуміємо, що зараз це ще є в інтернеті, а завтра це все може бути видалено.

Вся історія війни, в діючих особах конкретно на якому етапі, хто що робив, який наказ віддавав, про що говорив і таке інше – все фіксується в повному обсязі й все це буде використано, щоб довести конкретну річ – "умысел на совершение преступления". Я зараз пояснюю російською, щоб вони зрозуміли.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Надання Україні танків

І, відповідно, хто про що, а ми про Leopard. Уже кажуть Сполучені Штати готові на цьому тижні оголосити про відправку в Україну значної кількості танків Abrams. І ми розуміємо, що Німеччина свого часу сказала, а чому Сполучені Штати не діляться Abrams!? Будуть Abrams – будуть і Leopard.

Тут слідом Польща звернулася до Німеччини із проханням не забороняти або ж дати дозвіл на відправку тих 14 танків, які пообіцяли вони в міжнародній коаліції. Фінляндія сказала, що також зробить свій вклад до танкової коаліції, й, зокрема, на пресконференції з Володимиром Зеленським була озвучена ця думка.

Ну і, відповідно, вже Bloomberg пише, що цього тижня Німеччина може дозволити Польщі відправити Києву танки Leopard. І нібито чекаємо це вже у середу.

Давайте чітко зафіксуємо.

По-перше, танки будуть, бо це сьогодні ключовий інструмент конкретного етапу війни. Будуть! Всі, які необхідні, ми отримаємо від різних країн.

Друге, от як почнемо отримувати – тоді й будемо казати конкретно, що ці чи інші танки надійшли в країну. Тобто не попередньо, а по факту. Це дуже важливо.

Третє. Безумовно, сьогодні я ще додам публічно заяву пана Столтенберга, що Німеччина дасть і згоду на передачу, на експорт нам танків Leopard, і дасть так само певну кількість танків. Це дуже важливо. Тому що ми говоримо не про десятки, а про сотню танків.

І навіть четверте, маємо зафіксувати, що танки Leopard – ключові танки континентальної Європи найбільш оптимальні для ведення війни сьогодні, для ведення цього етапу війни, тому що дозволяють дуже швидко сформувати логістичну ремонтну базу. Логістика – це ключовий елемент будь-якої війни.

Я думаю, що про це будуть говорити і безпосередньо уряди країн, і пан Зеленський з точки зору людини, яка найбільше доклалася до того, щоб ми ці танки отримували. Тому що щоденно десяток різних переговорних процесів у президента України щодо конкретних військових спроможностей України, в тому числі танків.

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Тобто, підсумовуючи, – кожен етап війни має певні інструменти. Україна, безумовно, на кожному етапі отримує ті інструменти, які їй потрібні. Так, тяжко. Так, треба вести багато переговорів. Цим і займаються і уряд, і президент.

Але між тим сьогодні є повне розуміння заявами різних країн, і різних очільників країн, що всі розуміють необхідність передачі того чи іншого інструменту в конкретний момент Україні. І ми з вами будемо отримувати всі інструменти, включно, повірте мені.

Я пам'ятаю, як ми говорили і про ЗРК Patriot, які ще були тоді фантастичною мрією, і говорили з вами про танки, які теж були фантастичною мрією.

Сьогодні ми говоримо про дві наступні фантастичні мрії: авіація певна, яка необхідна для того, щоб нищити ряди противників, і друга складова – це дальнобійні ракети, які необхідні саме на цьому етапі будуть для того, щоб знищити мобілізований резерв і той резерв ресурсний, який Росія підтягнула на окуповані території.