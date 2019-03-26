12:27
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Артем Овдієнко

      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?

      145
      Інвестиції в Україну
      Інвестиції в Україну

      Інвестиційна привабливість України – цю тему не піднімав тільки лінивий. Кожна влада, кожен прем'єр та президент обіцяли, що незабаром в Україну прийдуть багаті іноземні інвестори, які заводів набудують, усім українцям гідну роботу дадуть, наповнять податками дербюджет, що й пенсіонери будуть в шоколаді.

      Найцікавіше, що слова можновладців про нашу інвестиційну привабливість абсолютно правдиві. Україна дійсно має вигідне географічне розташування. У нас чимало висококваліфікованої робочої сили – принаймні українця не треба перед тим, як ставити за конвеєр вчити абетці та примушувати мити руки після туалету, як це відбувається з робітниками в деяких індійських штатах чи африканських країнах.

      Українські працівники на додачу ще й дешеві – нам можна менше платити, аніж полякам чи туркам, через що собівартість виготовленого українськими працівниками товару буде меншою. А інвестор отримає зрештою більший прибуток.

      Читайте також: Відома компанія інвестує в український бізнес найбільшу суму за останні 10 років

      Всі теоретичні викладки в один голос кричать, що Україна є надзвичайно привабливою для інвестицій, а іноземним корпораціям вигідно саме в Україні відкривати свої виробництва. Проте, як ми бачимо, інвестори не поспішають це робити. Нещодавно стало відомо, що чеський виробник автівок Škoda будуватиме заод в Україні.

      Чому так? Відповідь дуже проста, навіть елементарна. Попри пошук світовими корпораціями нових ринків для інвестицій, вони буквально носом риють куди б вкласти вільні гроші й заробити хоча б 5% через 20 років. Попри те, що іноземні вкладення в Україну дійсно дуже швидко покривають витрати й приносять інвесторам усі 50 чи навіть 500% прибутку, все ж вони не вкладають гроші в Україну. Просто вони побоюються, що вкладені гроші відберуть, а бізнес банально "відіжмуть". Хто це зробить? Рейдери – влада чи криміналітет, різниці тут немає.

      Захистити свої інвестиції в Україні іноземці не можуть, оскільки у нас продажні суди. А іноземці, на відміну від українці, ніколи суддям хабарів не носитимуть, а значить – програватимуть.

      До речі, так відбувалося за часів Януковича, коли старший син президента Саша-стоматолог буквально колекціонував успішні бізнеси й відбирав їх у власників, через залякування і погрози купував їх за копійки, а захисту від нього в суді було годі й шукати.

      Після Революції гідності сподівалися, що судова реформа щось змінить. Чим заспокоїмо побоювання іноземців щодо недоторканності їхніх інвестицій і вони масово прийдуть в Україну зацікавлені перспективою дешевої та кваліфікованої робочої сили.

      Але не сталося, як гадалося. Суди в Україні були продажні й залишилися. Іноземці не ризикують своїми інвестиціями, тому не поспішають вкладати їх в Україну. А поодинокі проекти, якими дуже тішаться порохоботи, коли описують досягнення чинної влади у залученні інвестицій, зазвичай, ніяк не іноземці. Це всього-на-всього накредене в Україні і виведене свого часу в офшори, тепер вкладають в державу самі ж українці. Роблять це від імені іноземних фірм. Але це лише заради того, щоб легалізувати накрадені в Україні гроші.

      Читайте також: Змагання за інвестиції: Естонія починає відбір українських стартапів для прокачки

      blog_ava
      6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води
      сьогодні
      4695
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Судді Реформи Гроші Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сьогодні , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 145
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      25 березня , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1804
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сьогодні , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 1246
      Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      сьогодні , 07:39 Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      3326
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук