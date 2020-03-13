Без паніки: як заробляти на інвестиціях під час кризи на фондових ринках

Світові фондові ринки впродовж останніх тижнів були дуже нестабільними - то різко обвалювалися, то демонстрували поступовий ріст.

Як у такому випадку діяти інвесторам, та в які інструменти фінансового ринку доцільно вкладати гроші, і наскільки довгою буде корекція – пояснює Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Експерт зазначив, що нині ринки справді колапсують. Однак це здебільшого глибока корекція в одному моменті.



Динаміка змін європейських та американських ринків за 2007-2020 р.р. / Дані: Фрідом Фінанс Україна

Потрібно розуміти, що зростання з 2009 року майже на +400% веде за собою фіксацію прибутків, що і було зроблено в кінці лютого 2020. Коронавірус став тригером, як ми вже заявляли, для великих інвесторів про початок фіксації прибутків. Із обсягів угод можна стверджувати, що найбільші гравці зафіксувалися ще на рівні 3400-3100 пунктів (взявши до уваги S&P 500).

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Зараз індекс найбільших американських компаній S&P 500 – на рівні лютого та квітня 2018 року. Тому інвестори можуть розглядати індексні акції на купівлю, радить аналітик.

Попри те, що відбудеться просадка індексу до рівня 2300-2200 (кінець 2018) пунктів, чи нижче 2000 (рівень 2016 р.) пунктів, можна буде усереднювати вниз позиції до жовтня-листопада 2020 року (вибори президента США).

На які фінансові інструменти варто звернути увагу інвесторам:

Як альтернативу, можна використовувати такий фінансовий інструмент, як ETF SPY , користуючись стратегією, описаною вище, у разі довгострокового інвестування з періодом понад 1 рік.

, користуючись стратегією, описаною вище, у разі довгострокового інвестування з періодом понад 1 рік. Варто розглядати також захисні активи. Це можуть бути євробонди країн, що розвиваються (і корпоративні теж). Зокрема, в українські єврооблігації також доцільно вкладати гроші, оскільки їхня дохідність зросла зараз у 2-3 рази. Це дасть змогу зафіксувати високу дохідність і погасити цінні папери по номіналу. Не потрібно забувати і про валютний хедж, якщо ви український інвестор.

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Окрім того, інвестиційний аналітик закликає стежити за ситуацією на глобальних ринках й оцінювати ризики світової рецесії не лише в межах однієї країни. На цей момент падіння ринків, зокрема індексу S&P 500, становило впродовж 14 днів – 920 пунктів (-27%), що вказує на "ведмежий" настрій ринку та можливий початок кризовго стану.

Паніка на фінансовому ринку – річ загрозлива. Тому не піддаємося на провокації, стежимо за собою та своїм оточенням, піднімаємо імунітет та інвестуємо. Бо як сказав Рей Даліо (американський мільярдер, фінансист та інвестор - ред.): "Сash is trash",

– додав Степан Джус.