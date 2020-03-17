Еврооблигации. Инструмент для сохранения средств во время паники

Украинцы, как правило, выбирают депозиты, как самую популярную форму для инвестиций и хранения денег. Когда этот финансовый инструмент уже не способен удовлетворить требование инвесторов с точки зрения доходности, они начинают искать более выгодные активы, стараясь при этом не увеличивать риски.

С начала 2020 году до середины марта 2020 гривна обесценилась на 14%. Такая девальвация была прогнозируемой, и сейчас мы наблюдаем тренд к переходу в более надежные валютные активы.

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Однако, например, в Украине вы получите около 2% доходности по депозиту в долларах США, открытому в государственном банке или крупном частном банке. К тому же, инвестору придется заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, что повлияет на реальную доходность инструмента за вычетом налогов.

Выход простой – перейти на другой финансовый инструмент в виде валютных облигаций. Стоит обратить внимание именно на государственные облигации.

Что такое государственные облигации? Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что гособлигации, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.

Всем известно, что государственные облигации являются надежным локальным финансовым инструментом. Например, государственные облигации США являются намного стабильными за любую корпоративную облигацию. Однако во время лихорадки на фондовом рынке инвесторы склонны к паническим продажам даже таких финансовых активов. Например, сейчас можно приобрести еврооблигации Украины на западных рынках с доходностью 8-11,5%, что трудно было представить буквально несколько недель назад (смотрите таблицу 1).

Таблица 1. Сравнение доходности еврооблигаций Украины на протяжении марта 2020 Код ценной бумаги Дата погашения Доходность 02.03.2020, % YTM Доходность 17.03.2020, % YTM Изменение, п.п. XS1902171757 01.11.2028 6,36% 11,51% 5,15 XS1303927179 01.09.2027 5,89% 7,92% 2,03 XS1303926528 01.09.2026 5,67% 7,65% 1,98 XS1303925470 01.09.2025 5,50% 8,02% 2,52

Согласно данным таблицы можно сделать вывод, что доходность еврооблигаций выросла, в зависимости от срока обращения, на 2-5 процентных пункта.

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Доходность еврооблигаций: основные сведения

На графике отражена динамика изменения доходности облигации с погашением в 2026 году.

На графике видим, что украинским еврооблигациям характерно циклическое движение с ростом доходности во времена паники и уменьшением доходности при стабилизации рынков.

Фиксируя доходность на уровне 7%-8% сейчас, можно получить спекулятивную прибыль (в случае падения доходности в будущем) при продаже этих ценных бумаг, или же получать фиксированный купонный доход к погашению облигации. Однако такая доходность доступна только клиентам, которые вывели средства на зарубежные рынки и готовы инвестировать от 100 тыс. долларов.

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В Украине вы можете приобрести такие ценные бумаги только в ООО "Фридом Финанс Украина", к тому же с возможностью обратного выкупа по цене покупки и минимальным лотом - 1 облигация. Также такие ценные бумаги можно приобрести по курсу НБУ, а не по коммерческим. Это позволит сохранить 1,5-2 грн. на каждом долларе.

Такая защита сбережений позволит не только уберечь средства от девальвации и инфляции, но и принесет дополнительный процентный доход, который не предложит ни один банк за своим депозитом.

Инвестировать легко и надежно. Чтобы это понять, начните с простого – облигаций!

Автор Денис Белый, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"