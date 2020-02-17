Коронавирус в 2020 году: насколько пострадают мировые авиаперевозчики

Масштабные отмены рейсов из-за вспышки нового коронавируса негативно повлияют на прибыль мировых авиакомпаний.

В первом квартале 2020 доходы авиаперевозчиков снизятся с 4 миллиардов до 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на прогноз специалистов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В частности, в ICAO утверждают, что новый коронавирус, которым заразились около 65 000 людей во всем мире и умерло по меньшей мере 1380 человек, будет иметь более сильное влияние на сферу авиации, чем эпидемия SARS (острый респираторный синдром) 2003 года.

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По данным организации, хотя 50 мировых авиакомпаний значительно сократили перевозки, остальные 70 полностью отменили все международные рейсы в и из материкового Китая. Это, в свою очередь, привело к сокращению на 80% рейсов иностранных компаний в КНР и на 40% уменьшению авиаперевозок китайскими компаниями.

Аналитики прогнозируют в первом квартале 2020 снижение пассажировместимости на 40% (почти 20 млн пассажиров), а также сокращение доходов авиаперевозчиков с 4 миллиардов до 5 миллиардов долларов.

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По данным консалтинговой компании OAG, которая анализирует деятельность аэропортов и составляет рейтинги по количеству рейсов, из всех стран, столкнувшихся со стремительным уменьшением количества авиаперелетов в Китай, именно Япония потерпела больше всего убытков. Это связано с тем, что на 200 000 мест, куда осуществляются прямые полеты из Японии, примерно 60% всего трафика составляют рейсы в КНР.

По прогнозам ICAO, в первом квартале 2020 Япония потеряет 1,29 млрд долларов доходов из-за снижения количества китайских туристов. А другая, близкая к Китаю, страна – Таиланд – может потерять 1,15 млрд долларов.



Коронавирус в Китае нанесет ущерб ведущим авиаперевозчикам / GettyImages

Основная статистика

Еще месяц назад полеты, осуществлении из Китая и в Китай, составляли около 5,2% от общих международных авиаперевозок. По данным OAG, в начале прошлой недели это число снизилось до 1,8%.

Когда авиационная индустрия окончательно восстановится В OAG отмечают, что осуществление авиаперевозок из КНР и в Китая вернется к своему традиционному графику и мощностям примерно через полгода, как это было после SARS и Эболы. Однако все зависит от того, как будет развиваться новый коронавирус.

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