Італія хоче легалізувати трудових мігрантів: чим це загрожує Україні

Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів на тлі пандемії коронавірусу. Це вплине і на українських заробітчан.

Якщо нововведення запрацює, то українцям не доведеться кожні 3 місяці повертатися додому з Італії. Про це заявив в коментарі 24 каналу президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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За його словами, робота українців в Італії – здебільшого нелегальна – через те, що вони не можуть отримати легальних робочих віз. Воскобойник додав, що великий відсоток навіть самих італійців також без офіційного працевлаштування.

"Українці заїздять в Італію на підставі біометричних паспортів, повертаються через 3 місяці в Україну – і знову їдуть за кордон", – пояснив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.

Він наголосив, що зараз українці чекають на рішення місцевого уряду, яке раз на декілька років легалізує іноземних трудових мігрантів. За словами Воскобойника, в Італії – від 250 тисяч до 1 мільйона українських заробітчан – і це дуже великий відсоток. Переважно – це країна масової жіночої української трудової міграції, коли їдуть доглядати за літніми людьми. Також в Італію їдуть працювати на будівництві та у сільському господарстві.

Якщо легалізацію ухвалять, то українці фактично отримають ті самі права, як і місцеві мешканці. Але для України – це пряма загроза. Люди, які перебуватимуть в Італії на легальних підставах, будуть замислюватися, аби залишитися там назавжди. Це загроза для майбутнього України,

– підкреслив Воскобойник.

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що Україна не обмежує заробітчанство. За його словами, умови, які висуває уряд України для працевлаштування українських громадян за кордоном, зумовлені коронавірусом. Серед таких умов є організований виїзд людей на період більш ніж на 3 місяці, медстрахування тощо.

Воскобойник зазначив, що це дуже правильні умови, і потрібно робити все, аби українці, які їдуть за кордон робили це легально і законно.

"Але я б хотів, щоб передовсім уряд турбувався про українців в Україні, щоб у них були такі самі умови. Щоб вони мали можливість не бути викинутими під час кризи, яка починається, щоб вони були соцзахищені. Якщо ми кажемо про працевлаштування за кордоном, то на моє тверде переконання, в Україні держслужбовці не зможуть зробити дієвих інструментів, які дозволять дійсно захищати українців, які поїдуть за кордон. Потрібно змінювати законодавство всередині країни та лібералізувати ринок міжнародного працевлаштування, забороняти посередникам брати гроші з українців", – підсумував Воскобойник.

Він попросив звернути увагу тих, хто хоче працювати за кордоном, та прислухатися до 2-х основних порад:

Не погоджуйтеся на нелегальне працевлаштування, які б захмарні пропозиції вам не робили. Працюйте легально. Не сплачуйте гроші посередникам, які вам пропонують роботу за кордоном. Бо в усьому світі посередникам платять роботодавці.

Що відомо про легалізацію трудових мігрантів в Італії Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів на тлі пандемії коронавірусу. Італійські ЗМІ повідомляють, що урядова коаліція узгодила компроміс щодо можливої легалізації 500 тисяч іноземців, які працюють у сільському господарстві, на будівництві та у догляді за хворими і людьми літнього віку. Однак в останній момент популістський "Рух п'яти зірок" поки що заблокував досягнуту угоду. Згідно з планом, нелегальним мігрантам хочуть надати 6-місячний дозвіл на проживання на період пошуку роботи. Якщо їм вдасться укласти трудовий договір, дозвіл на проживання продовжуватиметься на термін дії договору.