В Івано-Франківську з гранатомета розстріляли автомобіль BMW X5. Його власником є 26-річний Тарас Белз, родом зі Львівщини.

Спочатку місцевий сайт "Курс" написав, що машина належить відомому підприємцю з Івано-Франківська. Проте згодом там уточнили, що мовиться про його повного тезку.

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Крім цього, видання дізналося, що право на користування автомобілем має франківський дзюдоїст Давид Харебава. Він також очолює громадську організацію "Хазард".

Що відомо про Тараса Белза

Згідно з даними YouControl, Белз прописаний у Дрогобичі на Львівщині. Він є співзасновником ТОВ "ТІ БІ БІЛДІНГ". Компанія займається будівництвом, зареєстрована у Миколаєві.

Крім цього, чоловік також є одним із засновників ТОВ "НЕПТУН І К". Ця компанія володіє рестораном "Глечик", який розташований в Одесі.

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