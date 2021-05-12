В Ивано-Франковске из гранатомета расстреляли автомобиль BMW X5. Его владельцем является 26-летний Тарас Белз, родом из Львовщины.

Сначала местный сайт "Курс" написал, что машина принадлежит известному предпринимателю из Ивано-Франковска. Однако впоследствии там уточнили, что речь идет о его полном тезке.

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Кроме этого, издание узнало, что право на пользование автомобилем имеет Франковский дзюдоист Давид Харебава. Он также возглавляет общественную организацию "Хазард".

Что известно о Тарасе Бэлзе

Согласно данным YouControl, Белз прописан в Дрогобыче на Львовщине. Он является соучредителем ООО "ТІ БІ БІЛДІНГ". Компания занимается строительством, зарегистрирована в Николаеве.

Кроме этого, мужчина также является одним из учредителей ООО "НЕПТУН І К". Эта компания владеет рестораном "Кувшин", который расположен в Одессе.

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