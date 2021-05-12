СМИ выяснили, кому принадлежит обстрелянный в Ивано-Франковске автомобиль
В Ивано-Франковске из гранатомета расстреляли автомобиль BMW X5. Его владельцем является 26-летний Тарас Белз, родом из Львовщины.
Источник:"Курс"
Сначала местный сайт "Курс" написал, что машина принадлежит известному предпринимателю из Ивано-Франковска. Однако впоследствии там уточнили, что речь идет о его полном тезке.
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Кроме этого, издание узнало, что право на пользование автомобилем имеет Франковский дзюдоист Давид Харебава. Он также возглавляет общественную организацию "Хазард".
Что известно о Тарасе Бэлзе
Согласно данным YouControl, Белз прописан в Дрогобыче на Львовщине. Он является соучредителем ООО "ТІ БІ БІЛДІНГ". Компания занимается строительством, зарегистрирована в Николаеве.
Кроме этого, мужчина также является одним из учредителей ООО "НЕПТУН І К". Эта компания владеет рестораном "Кувшин", который расположен в Одессе.
В Ивано-Франковске обстреляли авто: основное
- BMW X5 обстреляли вечером 11 мая на улице Галицкой. Неподалеку обнаружили элементы гранаты к ручному противотанковому гранатомету.
- Взрыв повредил автомобиль, он частично сгорел. К счастью, внутри никого не было. Также не пострадали и люди, которые могли быть рядом.
- Для того, чтобы точно подтвердить, что злоумышленник стрелял именно из противотанкового гранатомета, правоохранители проведут необходимые экспертизы.
- По предварительной информации полицейских, неизвестный целился в авто с берега реки Быстрица-Солотвинская.
- Полиция открыла производство по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества в результате взрыва и незаконном обращении с оружием.
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