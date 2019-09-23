15:16
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Із колонії на Миколаївщині втік вбивця: фото та прикмети зловмисника

      1540 Читать новость на русском
      З колонії на Миколаївщині втік небезпечний злочинець
      З колонії на Миколаївщині втік небезпечний злочинець / Ілюстративне фото

      Чоловік втік із в’язниці ввечері 22 вересня. Він відбував покарання за умисне вбивство у Вознесенській виправній колонії №72.

      Черговий колонії помітив зникнення в’язня о 19:05. Втечу здійснив 35-річний уродженець Одеської області Володимир Касап. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

      Читайте також: У Полтаві затримали "банду Самвела", яка викрадала і вбивала людей: відео

      Чоловік був засуджений у 2017 році до восьми років позбавлення волі. За втечу йому загрожує ще одне покарання – у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

      Наразі в регіоні проводять активні пошуки втікача. Поліція просить громадян, які могли бачити зловмисника або знають, де він перебуває, телефонувати за такими номерами: (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

      Прикмети злочинця

      Касап вбивця втеча колонія Миколаївщина
      Фото злочинця, що втік із колонії на Миколаївщині/ пресслужба Нацполіції

      Ім’я: Касап Володимир Вікторович 1984 року народження.

      Прикмети засудженого: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи та ніс середні.

      Був одягнений у чорний спортивний костюм та темні кросівки.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      26341
      Теги: Кримінальні новини В'язниця Новини Миколаєва Поліція Вбивство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 1470
      Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      сьогодні , 12:00 Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      Борис Немировський 1113
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сьогодні , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 849
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4664
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сьогодні , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 3858
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук