Із колонії на Миколаївщині втік вбивця: фото та прикмети зловмисника

Чоловік втік із в’язниці ввечері 22 вересня. Він відбував покарання за умисне вбивство у Вознесенській виправній колонії №72.

Черговий колонії помітив зникнення в’язня о 19:05. Втечу здійснив 35-річний уродженець Одеської області Володимир Касап. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

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Чоловік був засуджений у 2017 році до восьми років позбавлення волі. За втечу йому загрожує ще одне покарання – у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Наразі в регіоні проводять активні пошуки втікача. Поліція просить громадян, які могли бачити зловмисника або знають, де він перебуває, телефонувати за такими номерами: (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

Прикмети злочинця



Фото злочинця, що втік із колонії на Миколаївщині/ пресслужба Нацполіції

Ім’я: Касап Володимир Вікторович 1984 року народження.



Прикмети засудженого: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи та ніс середні.



Був одягнений у чорний спортивний костюм та темні кросівки.