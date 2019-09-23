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      Из колонии на Николаевщине сбежал убийца: фото и приметы злоумышленника

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      Из колонии на Николаевщине сбежал опасный преступник
      Из колонии на Николаевщине сбежал опасный преступник / Иллюстративное фото

      Мужчина бежал из тюрьмы вечером 22 сентября. Он отбывал наказание за умышленное убийство в Вознесенской исправительной колонии №72.

      Дежурный колонии заметил исчезновение заключенного в 19:05. Побег совершил 35-летний уроженец Одесской области Владимир Касап. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Николаевской области.

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      Мужчина был осужден в 2017 году к восьми годам лишения свободы. За побег ему грозит еще одно наказание – в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

      Сейчас в регионе проводятся поиски беглеца. Полиция просит граждан, которые могли видеть злоумышленника или знают, где он находится, звонить по следующим номерам: (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

      Приметы преступника

      Касап вбивця втеча колонія Миколаївщина
      Фото преступника, сбежавшего из колонии на Николаевщине / пресс служба Нацполиции

      Имя: Касап Владимир Викторович 1984 года рождения.

      Приметы осужденного: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние.

      Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

      blog_ava
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      Теги: Полиция Криминальные новости Убийство Новости Николаева Тюрьма
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