Из колонии на Николаевщине сбежал убийца: фото и приметы злоумышленника

Мужчина бежал из тюрьмы вечером 22 сентября. Он отбывал наказание за умышленное убийство в Вознесенской исправительной колонии №72.

Дежурный колонии заметил исчезновение заключенного в 19:05. Побег совершил 35-летний уроженец Одесской области Владимир Касап. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Николаевской области.

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Мужчина был осужден в 2017 году к восьми годам лишения свободы. За побег ему грозит еще одно наказание – в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас в регионе проводятся поиски беглеца. Полиция просит граждан, которые могли видеть злоумышленника или знают, где он находится, звонить по следующим номерам: (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

Приметы преступника



Фото преступника, сбежавшего из колонии на Николаевщине / пресс служба Нацполиции

Имя: Касап Владимир Викторович 1984 года рождения.



Приметы осужденного: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние.



Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.