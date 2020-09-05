Розкидали з дрона марихуану, щоб прорекламувати магазин: фото та відео з Ізраїля
Дрон літав у небі над ізраїльським містом Тель-Авів та скидав пакетики з коноплею просто людям на голови. У такий спосіб, як згодом розповіли двоє заарештованих за цей злочин чоловіків, спритники рекламували свій "телеграм-магазин" та "службу доставки" наркотиків за допомогою, власне, дронів.
Понад сотню пакетів дармової марихуани розсипали з дрона, що літав у небі над Тель-Авівом. Двох людей за це вже заарештували, як пише The Times of Israel.
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Як виявилося, підозрювані у такий спосіб вирішили прорекламувати свій "інтернет-магазин" у телеграмі та "службу доставки" наркотичної коноплі за допомогою дрона (над назвою довго не думали – "Зелені дрони").
Спритники встигли розкидати над Тель-Авівом понад сотню пакетів із коноплею / Фото поліції Тель-Авіва
Прозорі пластикові пакети, які скинули з дрона (частина з них дісталася перехожим, а частина правоохоронцям), містили трішки канабісу й візитівку отих "Зелених дронів".
Замовити наркотик та його доставку можна було, знаючи фразу-пароль: "Безкоштовна любов".
Марихуана – не найкращий засіб реклами / Фото з твіттера ItayBlumental
Що б затримані собі не думали перед організацією такої "рекламної кампанії", тепер їм загрожує покарання за незаконний обіг наркотиків. В Ізраїлі зберігати марихуану можна – трошки та для себе, але поширення наркотичних речовин є злочином.
До слова, спритникам можуть додати й інші статті звинувачень, адже наркотики попадали не лише на вулиці, а й на дитячі майданчики.
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