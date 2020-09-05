Дрон літав у небі над ізраїльським містом Тель-Авів та скидав пакетики з коноплею просто людям на голови. У такий спосіб, як згодом розповіли двоє заарештованих за цей злочин чоловіків, спритники рекламували свій "телеграм-магазин" та "службу доставки" наркотиків за допомогою, власне, дронів.

Понад сотню пакетів дармової марихуани розсипали з дрона, що літав у небі над Тель-Авівом. Двох людей за це вже заарештували, як пише The Times of Israel.

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Як виявилося, підозрювані у такий спосіб вирішили прорекламувати свій "інтернет-магазин" у телеграмі та "службу доставки" наркотичної коноплі за допомогою дрона (над назвою довго не думали – "Зелені дрони").



Спритники встигли розкидати над Тель-Авівом понад сотню пакетів із коноплею / Фото поліції Тель-Авіва

Прозорі пластикові пакети, які скинули з дрона (частина з них дісталася перехожим, а частина правоохоронцям), містили трішки канабісу й візитівку отих "Зелених дронів".

Замовити наркотик та його доставку можна було, знаючи фразу-пароль: "Безкоштовна любов".



Марихуана – не найкращий засіб реклами / Фото з твіттера ItayBlumental

Що б затримані собі не думали перед організацією такої "рекламної кампанії", тепер їм загрожує покарання за незаконний обіг наркотиків. В Ізраїлі зберігати марихуану можна – трошки та для себе, але поширення наркотичних речовин є злочином.

До слова, спритникам можуть додати й інші статті звинувачень, адже наркотики попадали не лише на вулиці, а й на дитячі майданчики.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

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