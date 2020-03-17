Кабмін дозволить Укрпошті доставляти ліки на час карантину

Мінінфраструктури розробить постанову Кабміну, що дозволить Укрпошті доставляти ліки і медзасоби на період карантину в разі потреби.

"Вчора (16 березня – 24 канал) на засіданні Кабміну прийняли важливе протокольне рішення, яка доручає нам розробити постанову, яка дозволить нам в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку компанії "Укрпошта", – заявив 17 березня на брифінгу міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Читайте також Укрпошта, Нова пошта та Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину

Міністр зазначив, що цим документом планують дозволити Укрпошті на період карантину доставляти ліки і медзасоби в разі потреби.

Зауважимо, що Укрпошта працює у звичайному режимі по всій країні, але терміни доставки експорту можуть бути збільшені. При цьому в Укрпошті не беруть плату за зберігання поштових відправлень на час карантину.



Заборони та обмеження в Україні на період карантину / Інфографіка 24 каналу