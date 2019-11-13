Кабмін хоче запровадити страхову ціну на газ: що це таке та які ризики

Сьогодні уряд спільно з компанією "Нафтогаз" напрацьовує рішення, за яким з 1 січня жителям України запропонують певну страхову ціну на газ. До такого кроку влада змушеною була вдатися, бо з 1 січня 2020 року спливає чинний контракт з Росією на транзит газу через українську територію.

Як у коментарі 24 каналу зауважив міністр енергетики Олексій Оржель якщо Росія з нового 2020 року все ж припинить транзит газу, ціна на нього може зрости, причому значно.

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За його словами, аби підстрахуватися, уряд і компанія "Нафтогаз" розробляють відповідне рішення. Зокрема, все йде до того, що жителям України пропонуватимуть так звану страхову ціну, і вони її зможуть обрати до кінця опалювального сезону.

Ця ціна буде навіть меншою, ніж ціна на перший квартал 2019 року. Тобто вона буде меншою за минулорічну та буде зафіксованою до кінця опалювального сезону. Це так званий ринковий інструмент, що має назву "контракти на майбутнє,

– пояснив міністр.

За його словами, такий крок є важливим, оскільки населення не повинно 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня – іншу, удвічі-утричі більшу. Він наголосив, що такий підхід є абсолютно неправильним і незрозумілим. Тому уряд зараз робить ці важливі кроки для того, щоб збалансувати вартість газу.

Оржель додає, що така пропозиція не буде обов’язковою для всіх, тобто українці матимуть можливість відмовитися від такої застрахованої ціни на газ.

Щоправда, це може мати як позитивний, так і негативний результат.

Плюс: якщо буде зупинка транзиту та будуть певні коливання на ринку газу, то споживач виграє. Він має стабільну ціну та спокійно проходить опалювальний сезон, розуміючи, скільки треба сплачувати.

якщо буде зупинка транзиту та будуть певні коливання на ринку газу, то споживач виграє. Він має стабільну ціну та спокійно проходить опалювальний сезон, розуміючи, скільки треба сплачувати. Мінус: Україна все ж підписує договір на транспортування, і це стає фактором стабілізації значного ринку, оскільки транзит не зупиниться. Грає роль і те, що значні обсяги перебувають у газосховищах як в Україні, так і у Європі. Тому ціна на газ може зменшуватися. І тоді споживачі зі страховою ціною не виграють від цієї ситуації, оскільки на ринку ціна буде меншою. Але вони мають залишатися на цій страхованій ціні, тому що це певне забезпечення та страхування ризиків.

Міністр енергетики повідомив, що сьогодні цю страхову ціну оцінують у межах 7 тисяч гривень з ПДВ за 1 тисячу кубометрів. Зараз же ціна на газ становить близько 4,8 тисяч гривень без ПДВ, і у грудні вона буде зростати залежно від показників щодо мита та за підсумками торів газової біржі.

Але ця ціна, яку пропонують, буде стабільною до кінця опалювального сезону, і вона є меншою, аніж та, яку сплачували споживачі січні – березні поточного 2019 року,

– підсумував чиновник.

Попередня схожа ініціатива

З 23 серпня до 25 вересня 2019 року в межах акції "Твоя Енергонезалежність" "Нафтогаз" запустив програму "Газовий запас". Ця послуга дозволяла придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за літньою, нижчою, ціною для використання його протягом опалювального сезону. Зокрема, можна було закупити до 25 тисяч кубометрів газу вартістю у 4 тисячі 874 гривні за тисячу кубометрів.

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Якою була ціна на газ для населення в 2019 році

Листопад – близько 7 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ,

Жовтень – до 6 тисяч гривень,

Вересень – 5,4 тисячі гривень,

Серпень – 6,6 тисяч гривень,

Липень – 6,9 тисяч гривень,

Червень – 7,5 тисяч гривень,

Травень – 8,3 тисячі гривень,

Лютий – квітень – 8,5 тисячі гривень.

*Дані ресурсу 104.ua, порталу для всіх споживачів природного газу в Україні. У кожній області ціни можуть відрізнятися, проте суттєвої різниці немає. Вище показано середню вартість газу в Україні.