Как сменить работу тому, кто засиделся

Смена работы может быть одновременно и радостью, и стрессом, особенно если вы давно не выходили на рынок труда, привыкли к определенному порядку вещей и корпоративной культуре своей компании. Мы редко готовы к резким сменам обстановки, а тут еще и нужно заново доказывать, что вы чего-то да стоите.

Для рекрутера сотрудник с долгим стажем на одном месте работы конечно привлекательнее, чем летун с целым перечнем работодателей. Но HR-специалисты прекрасно понимают, что человек может так и не смириться с отличиями нового работодателя от старого и просто не удержится на новом месте, поэтому относятся к подобным кандидатам настороженно.

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Проанализируйте ситуацию

Прежде всего уточните у самого себя: вы продолжаете работать в этой компании, потому что вас драйвят задачи, или по инерции. И если поймете, что в компании вас не держит ничего кроме привычки, значит, настал момент озадачиться поиском.

Поищите возможности для развития внутри компании

Если оставлять работу, успевшую стать родной, не хочется, используйте накопленные знания и налаженные контакты внутри компании для карьерного и профессионального роста. Попробуйте подключится к крупным проектам, примите участие в программах развития сотрудников.

Расширьте кругозор

Находясь в рамках одной компании, одной роли или одного процесса на протяжении долгого времени, мы часто перестаем смотреть за их пределы, интересоваться тенденциями, пробовать новое и постепенно начинаем отставать. Не зацикливайтесь на инструментах, которые использует ваша компания, смотрите шире.

Развивайте сеть профессиональных контактов

Долгая работа на одном месте приводит к стабильному кругу общения, что неплохо, но для его расширения, в него нужно инвестировать. Знакомьтесь с коллегами из других компаний, посещайте профессиональные мероприятия, выступайте спикером на отраслевых конференциях, обменивайтесь опытом в социальных сетях.

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Изучите рынок

Рынок меняется быстро, а знания о нем устаревают, если регулярно их не обновлять. Посвящайте время исследованию ситуации, просматривайте, какие открываются позиции, какие люди, навыки и знания нужны рынку, что происходит у конкурентов.

Попрактикуйтесь в интервью

Пожалуй, самое важное для успешной смены работы – хорошая самопрезентация и подготовка к интервью. Попросите друга или другого близкого человека провести собеседование. Спустя пару попыток, когда вы вдоволь насмеетесь, сосредоточьтесь и попытайтесь представить, что вы на реальном интервью.

Лучше всего практиковаться с популярными вопросами, а также не забудьте изучить информацию о компании, на вакансии которой заглядываетесь.

Используйте козыри

Если в течение всего срока работы в одной организации вы проделали серьезный карьерный путь, получали повышения, расширяли круг задач, то и составляйте резюме так, чтобы рекрутеры могли легко проследить ваш рост и развитие.

Должность и обязанности не менялись? Не беда! Постарайтесь указать все важные этапы, связанные с повышением квалификации, получением дополнительного образования, развитием в других областях, близких к профессиональным, – подчеркните, что вы не сидели на месте.

подчеркните, что вы не сидели на месте. Коль и здесь нет особых зацепок, то делайте ставку на большой опыт и лояльность к работодателю. Если вы не меняете специальность, то, скорее всего, схватите новые правила на лету, не наделаете глупых ошибок и сможете сразу выполнять свою работу быстро и качественно, еще и новичков обучать. И с таким лояльным сотрудником новый работодатель может не волноваться о том, что вам скоро придется искать замену.

Очень важно понимать – если вы задумываетесь над сменой работы – это здорово! Психологи советуют менять работу каждые 5-7 лет. Если сотрудник дольше задерживается на одном месте, глаз "замыливается", инициатива пропадает, а там и до принудительного увольнения рукой подать. А вам это нужно?

Источник: Work.ua

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