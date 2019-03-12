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      Кандидат в Президенти Юрій Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї

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      Юрій Дерев’янко
      Юрій Дерев’янко / derevyanko.io

      Кандидат в Президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко виступає за право українців на захист за допомогою вогнепальної зброї.

      За його словами, сьогодні в країні – понад 6 мільйонів одиниць нелегальної вогнепальної зброї. За минулі 2 роки рівень злочинності зріс на 50%. Прості українці не відчувають себе у безпеці.

      Політик зауважив, що зараз в Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, хоча це конституційне право кожної людини.

      "Ми маємо законодавчо запровадити право на захист за допомогою вогнепальної зброї", – переконаний Юрій Дерев’янко.

      Кожен українець повинен мати право на захист вогнепальною зброєю свого та своєї родини життя, здоров’я, майна в своєму будинку, помешканні (за умови проходження навчання та отримання довідки про психічне здоров’я), 
      – переконаний нардеп.

      Дерев’янко підкреслив, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%.

      "Вбиває не зброя, а людина і необхідно боротися зі злочинністю, а не зі зброєю" – зазначив політик.

      Дерев’янко нагадав, що ще 2 роки назад став головою міжфракційного об’єднання в Верховній Раді "Право на захист", метою якого є надання усім громадянам права захистити себе та членів своєї сім’ї, а нещодавно активісти партії "ВОЛЯ" розпочали рух, який також має назву "Право на захист".

      Юрій Дерев'янко також повідомив, що став членом Української Асоціації Власників Зброї (УАВЗ).

      Нагадаємо, 1 лютого 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Дерев’янка кандидатом на пост Президента України від партії "ВОЛЯ" на чергових виборах 31 березня 2019 року.

      Серед ключових пунктів президентської програми Дерев’янка: мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок – у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний Інтернет по всій Україні, збереження довкілля та захист тварин.

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      Теги: Новини політики Юрій Дерев’янко
      Джерело: 24 Канал
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