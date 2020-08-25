Кабінет Міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада 2020. Таку пропозицію висунули на нараді в президента через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу уряду, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Враховуючи негативну динаміку захворюваності президент Володимир Зеленський підтримав введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах,

– наголосив глава держави.

Водночас уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч.

Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 2 318 летальних випадків. Натомість 52 870 людей одужали від COVID-19. Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікування, –53 227.

Адаптивний карантин в Україні: що треба знати

Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Від 24 серпня поділ України на зони набув чинності й кожній зоні будуть інші карантинні обмеження.

Окрім того, МОЗ визначатиме рівень загрози за трьома показниками, замість чотирьох:

заповненість ліжок,

тестування,

рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Якщо рівень завантаженості ліжок п'ять днів поспіль у всьому регіоні 50% і більше, то на його території встановлюється помаранчевий рівень, якшо понад 75% – червоний рівень.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ