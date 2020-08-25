Карантин в Україні хочуть продовжити до листопада: нічні клуби можуть закрити
Кабінет Міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада 2020. Таку пропозицію висунули на нараді в президента через зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу уряду, повідомляє пресслужба Офісу президента.
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Враховуючи негативну динаміку захворюваності президент Володимир Зеленський підтримав введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.
Карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах,
– наголосив глава держави.
Водночас уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч.
- Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.
- Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 2 318 летальних випадків. Натомість 52 870 людей одужали від COVID-19. Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікування, –53 227.
Адаптивний карантин в Україні: що треба знати
Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Від 24 серпня поділ України на зони набув чинності й кожній зоні будуть інші карантинні обмеження.
Окрім того, МОЗ визначатиме рівень загрози за трьома показниками, замість чотирьох:
- заповненість ліжок,
- тестування,
- рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.
Якщо рівень завантаженості ліжок п'ять днів поспіль у всьому регіоні 50% і більше, то на його території встановлюється помаранчевий рівень, якшо понад 75% – червоний рівень.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ