Катування у кримських в’язницях: скільки випадків тортур зафіксовано за 4 роки

В окупованому Росією Криму з 2014 року зафіксований 181 випадок нелюдського поводження з громадянами в місцях позбавлення волі.

Про це розповіла співзасновниця громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева, повідомляє "РБК-Україна".

"Ув'язненим колонії до окупації було легше і отримати побачення, і отримати передачки. Фіксуються випадки нелюдського поводження і катувань. Наша організація зафіксувала 181 випадок нелюдського поводження з жителями півострова Крим з початку окупації Росією", – розповіла Ташева.

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Вона також розповіла, що зафіксовані і випадки смерті людей при ненаданні їм вчасної медичної допомоги.

Внаслідок тортур електричним струмом – це мінімум 13 випадків смертей. Всі тортури супроводжуються дискримінацією та приниженнями,

– зазначила співзасновниця "Крим SOS".

За її словами, деякі випадки тортур залишаються непоміченими внаслідок того, що жодна міжнародна організація не має доступу до півострова.