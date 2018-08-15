Пытки в крымских тюрьмах: сколько случаев пыток зафиксировано за 4 года
В оккупированном Россией Крыму с 2014 года зафиксирован 181 случай бесчеловечного обращения с гражданами в местах лишения свободы.
Об этом рассказала соучредитель общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, сообщает "РБК-Украина".
"Заключенным колонии в оккупации было легче и получить свидание, и получить передачки. Фиксируются случаи бесчеловечного обращения и пыток. Наша организация зафиксировала 181 случай бесчеловечного обращения с жителями полуострова Крым с начала оккупации Россией", – рассказала Ташева.
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Она также рассказала, что зафиксированы и случаи смерти людей при непредставлении им своевременной медицинской помощи.
Вследствие пыток электрическим током – это минимум 13 случаев смертей. Все пытки сопровождаются дискриминацией и унижениями,
– отметила соучредитель "Крым SOS".
По ее словам, некоторые случаи пыток остаются незамеченными в силу того, что ни одна международная организация не имеет доступа к полуострову.