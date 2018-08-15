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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пытки в крымских тюрьмах: сколько случаев пыток зафиксировано за 4 года

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Тамила Ташева рассказала о пытках в крымских тюрьмах
Тамила Ташева рассказала о пытках в крымских тюрьмах / Thevirtuoso.net

В оккупированном Россией Крыму с 2014 года зафиксирован 181 случай бесчеловечного обращения с гражданами в местах лишения свободы.

Об этом рассказала соучредитель общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, сообщает "РБК-Украина".

"Заключенным колонии в оккупации было легче и получить свидание, и получить передачки. Фиксируются случаи бесчеловечного обращения и пыток. Наша организация зафиксировала 181 случай бесчеловечного обращения с жителями полуострова Крым с начала оккупации Россией", – рассказала Ташева.

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Она также рассказала, что зафиксированы и случаи смерти людей при непредставлении им своевременной медицинской помощи.

Вследствие пыток электрическим током – это минимум 13 случаев смертей. Все пытки сопровождаются дискриминацией и унижениями,
– отметила соучредитель "Крым SOS".

По ее словам, некоторые случаи пыток остаются незамеченными в силу того, что ни одна международная организация не имеет доступа к полуострову.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Пытки
Источник: 24 Канал
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