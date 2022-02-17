Про це повідомив представник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот. Він зауважив, що Катерина Овчаренко підписала договір з адвокатом Романом Лихачовим.

До теми Бізнесмен Олександр Ярославський оприлюднив офіційну заяву до правоохоронців

Що вимагатиме сторона потерпілої

За словами Дмитра Дробота, ексдружина загиблого буде потерпілою стороною в справі. Вона вимагатиме компенсацію від бізнесмена на користь сина.



Ексдружина загиблого звернулася до адвоката / Фото Дмитра Дробота

Суспільне поговорило з адвокатом Романом Лихачовим. Він з 17 лютого представляє інтереси жінки.

Він зауважив, що підзахисна вимагає справедливості у справі. Загиблий був батьком їхньої спільної 8-річної дитини, а тепер хлопець осиротів.

Вимагатимемо компенсацію, хоча компенсації життя людини взагалі не може бути. Насамперед притягнення до відповідальності винних осіб,

– сказав Лихачов.

Подробиці щодо загиблого

Захисник Катерини Овчаренко зауважив, що попри різну інформацію в мережі про особу пішохода, який загинув у ДТП, все не так однозначно. Мовляв, він був хорошим батьком і справно платив аліменти.

Батько дитини надавав матеріальну допомогу навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі,

– зауважив Лихачов.

Його тіло перебуває в чугуївському морзі. Експертизи у справі тривають, хоч раніше спеціалісти вже втратили багато часу.

Відомо, що загиблому в ДТП було 36 років. Він проживав у Чугуївському районі на Харківщині.

Автопригода з кортежем Ярославського: коротко

Смертельна аварія сталася ввечері 9 лютого. У Харківській області на смерть збили пішохода, а поблизу виявили номерні знаки авто з кортежу Олександра Ярославського.

Провину на себе взяв працівник фірми бізнесмена, який заявив, що був за кермом.

Водночас у поліції запідозрили самого Ярославського та викликали на допит, але він вилетів з України.

Згодом справу передали до Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці поспішили та закликала Ярославського повернутися.

Водія з його компанії не звільнили, він отримав виклик на допит разом із адвокатом.

Сам Ярославський заявив про упереджене розслідування і що його юристи встановлюють обставини ДТП. Він пообіцяв повернутися, щойно дозволить графік.

Головне про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео