Про це повідомив представник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот. Він зауважив, що Катерина Овчаренко підписала договір з адвокатом Романом Лихачовим.

До теми Бізнесмен Олександр Ярославський оприлюднив офіційну заяву до правоохоронців

Що вимагатиме сторона потерпілої

За словами Дмитра Дробота, ексдружина загиблого буде потерпілою стороною в справі. Вона вимагатиме компенсацію від бізнесмена на користь сина.

Ексдружина загиблого звернулася до адвоката
Ексдружина загиблого звернулася до адвоката / Фото Дмитра Дробота

Суспільне поговорило з адвокатом Романом Лихачовим. Він з 17 лютого представляє інтереси жінки.

Він зауважив, що підзахисна вимагає справедливості у справі. Загиблий був батьком їхньої спільної 8-річної дитини, а тепер хлопець осиротів.

Вимагатимемо компенсацію, хоча компенсації життя людини взагалі не може бути. Насамперед притягнення до відповідальності винних осіб,
сказав Лихачов.

Подробиці щодо загиблого

Захисник Катерини Овчаренко зауважив, що попри різну інформацію в мережі про особу пішохода, який загинув у ДТП, все не так однозначно. Мовляв, він був хорошим батьком і справно платив аліменти.

Батько дитини надавав матеріальну допомогу навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі,
зауважив Лихачов.

Його тіло перебуває в чугуївському морзі. Експертизи у справі тривають, хоч раніше спеціалісти вже втратили багато часу.

Відомо, що загиблому в ДТП було 36 років. Він проживав у Чугуївському районі на Харківщині.

Автопригода з кортежем Ярославського: коротко

  • Смертельна аварія сталася ввечері 9 лютого. У Харківській області на смерть збили пішохода, а поблизу виявили номерні знаки авто з кортежу Олександра Ярославського.
  • Провину на себе взяв працівник фірми бізнесмена, який заявив, що був за кермом.
  • Водночас у поліції запідозрили самого Ярославського та викликали на допит, але він вилетів з України.
  • Згодом справу передали до Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці поспішили та закликала Ярославського повернутися.
  • Водія з його компанії не звільнили, він отримав виклик на допит разом із адвокатом.
  • Сам Ярославський заявив про упереджене розслідування і що його юристи встановлюють обставини ДТП. Він пообіцяв повернутися, щойно дозволить графік.

Головне про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео