Об этом сообщил представитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот. Он отметил, что Екатерина Овчаренко подписала договор с адвокатом Романом Лихачевым.

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Что потребует сторона потерпевшей

По словам Дмитрия Дробота, бывшая жена погибшего будет потерпевшей стороной в деле. Она потребует компенсацию от бизнесмена в пользу сына.



Экс-жена погибшего обратилась к адвокату / Фото Дмитрия Дробота

Суспільне поговорило с адвокатом Романом Лихачевым. Он с 17 февраля представляет интересы женщины.

Он отметил, что подзащитная требует справедливости в деле. Погибший был отцом их общего 8-летнего ребенка, а теперь мальчик осиротел.

Будем требовать компенсацию, хотя компенсации жизни человека вообще не может быть. Прежде всего привлечение к ответственности виновных лиц,

– сказал Лихачев.

Подробности относительно погибшего

Защитник Екатерины Овчаренко отметил, что несмотря на разную информацию в сети о личности пешехода, погибшего в ДТП, все не так однозначно. Якобы он был хорошим отцом и исправно платил алименты.

Отец ребенка оказывал материальную помощь даже находясь в местах лишения свободы,

– заметил Лихачев.

Его тело находится в чугуевском морге. Экспертизы по делу продолжаются, хотя ранее специалисты уже потеряли много времени.

Известно, что погибшему в ДТП было 36 лет. Он проживал в Чугуевском районе на Харьковщине.

Авария с кортежем Ярославского: коротко

Смертельная авария произошла вечером 9 февраля. В Харьковской области насмерть сбили пешехода, а рядом обнаружили номерные знаки авто из кортежа Александра Ярославского.

Вину на себя взял работник фирмы бизнесмена, который заявил, что был за рулем.

В то же время в полиции заподозрили самого Ярославского и вызвали на допрос, но он вылетел из Украины.

Впоследствии дело передали в Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители поспешили и призвала Ярославского вернуться.

Водителя из его компании не уволили, он получил вызов на допрос вместе с адвокатом.

Сам Ярославский заявил о предвзятом расследовании и что его юристы устанавливают обстоятельства ДТП. Он пообещал вернуться, как только позволит график.

Главное о ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео