Про це повідомили 22 квітня у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що 6 мирних мешканців отримали поранення.
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"Пошкодили та зруйнували складські приміщення. Досудове розслідування здійснює СВ Служба безпеки України у Харківській області", – розповіли в прокуратурі.
Обстріл у Коротичі 22 квітня / Фото Харківської прокуратури
Рашисти знищили склади / Фото Харківської обласної прокуратури
Росіяни вбили людину на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури
Окупанти поранили 6 людей / Фото Харківської обласної прокуратури