Мовиться про Сергія Кравченка. Він мешкав у місті Люботин.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Архітектор вирішив приєднатись до тероборони

Головний архітектор Люботина відчайдушно обороняв Україну у боях за Харків. Він був добровольцем у територіальній обороні.

Загинув, захищаючи свою країну, своє місто. Людина, яка мріяла відновити садибу Святополк-Мирських,

– наголосили співмістяни.