Туда немедленно приехали правоохранители и информация подтвердилась. Поэтому это преступление сразу начали расследовать. Об этом ужасном инциденте сообщили 25 ноября.

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Неподалеку была лужа крови

На фото с места видно, что тело лежало в воде у камышей. А неподалеку от него было само место совершения ужасного преступления. На это указывала большая лужа крови.



Место, где обнаружили убитого / Фото Уголовного розыска

Впоследствии следователям удалось найти главного подозреваемого, который во всем признался. Мужчина рассказал, что они с товарищем в тот вечер выпивали спиртное. Это переросло в конфликт и драку.

Злоумышленник схватил бутылку и начал бить оппонента ею по голове. Это продолжалось пока его жертва не умерла.



Задержанный за совершение этого убийства / Фото Уголовного розыска

Что грозит за такое преступление

Правоохранители не сообщили объявили ли уже мужчине подозрение. Однако вероятнее всего это преступление будут квалифицировать как умышленное убийство. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает от 8 до 15 лет заключения.

Другое убийство за рюмкой

16 ноября сообщили, что в Кривом Роге 21-летний парень после выпивания алкоголя с родственниками ухватился за нож. Он убил отчима, а также порезал тетю с матерью. Одну из женщин госпитализировали с воткнутым в тело лезвием.

Это все происходило на глазах 2 маленьких детей. Причиной трагического семейного конфликта было "неправильное" нарезание колбасы. Впоследствии злоумышленника задержали, однако он может не отправиться в тюрьму, потому что имеет диагностированные психические расстройства.