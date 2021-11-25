Туди негайно приїхали правоохоронці та інформація підтвердилася. Тому цей злочин одразу почали розслідувати. Про цей жахливий інцидент повідомили 25 листопада.

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Неподалік була калюжа крові

На фото з місця видно, що тіло лежало у воді біля очерету. А неподалік від нього було саме місце скоєння жахливого злочину. На це вказувала велика калюжа крові.



Місце, де виявили вбитого / Фото Карного розшуку

Згодом слідчим вдалося знайти головного підозрюваного, який у всьому зізнався. Чоловік розповів, що вони з товаришем в той вечір випивали спиртне. Це переросло в конфлікт і бійку.

Зловмисник вхопив пляшку й почав бити опонента нею по голові. Це продовжувалося поки його жертва не померла.



Затриманий за скоєння цього вбивства / Фото Карного розшуку

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці не повідомили чи оголосили вже чоловікові підозру. Проте найімовірніше цей злочин кваліфікуватимуть як умисне вбивство. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 8 до 15 років ув'язнення.

Інше вбивство за чаркою

16 листопада повідомили, що в Кривому Розі 21-річний хлопець після випивання алкоголю з родичами вхопився за ніж. Він вбив вітчима, а також порізав тітку з матір'ю. Одну з жінок госпіталізували із встромленим у тіло лезом.

Це все відбувалося на очах 2 маленьких дітей. Причиною трагічного сімейного конфлікту було "неправильне" нарізання ковбаси. Згодом зловмисника затримали, проте він може не відправитися до в'язниці, бо має діагностовані психічні розлади.