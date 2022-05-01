Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. В настоящее время начались досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, обьединенного с умышленным убийством.

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"По данным следствия, 1 мая 2022 года примерно в 11:30 военнослужащие России произвели артиллерийский обстрел Богодуховской ОТГ", – рассказали в прокуратуре.

Других ранили

Оккупанты в результате обстрела повредили транспортное средство, где находились 3 человека – 2 женщины и мужчина. Одна из женщин погибла на месте. Остальные люди получили ранения.

Место военного преступления россиян / Фото Харьковской областной прокуратуры

Ситуация в Харьковской области 1 мая