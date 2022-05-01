Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. В настоящее время начались досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, обьединенного с умышленным убийством.
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"По данным следствия, 1 мая 2022 года примерно в 11:30 военнослужащие России произвели артиллерийский обстрел Богодуховской ОТГ", – рассказали в прокуратуре.
Других ранили
Оккупанты в результате обстрела повредили транспортное средство, где находились 3 человека – 2 женщины и мужчина. Одна из женщин погибла на месте. Остальные люди получили ранения.
Место военного преступления россиян / Фото Харьковской областной прокуратуры
Ситуация в Харьковской области 1 мая
- Россияне непрерывно атакуют села Харьковской области. В частности, глава Золочевской общины Виктор Коваленко заявил, что оккупанты начали обстреливать пограничные села в 4 утра и делают это весь день. Есть погибшие и пострадавшие.
- Корреспондентка 24 канала рассказала о последствиях обстрелов в Харькове. Она отметила, что пожары есть по всему городу. Масштабные возгорания пытаются ликвидировать на производствах в Немышлянском районе.
- Журналистка подчеркнула, что Департамент гражданской защиты попросил жителей северных и восточных районов Харькова в течение 1 мая находиться в укрытиях.
- Оккупанты пытаются осуществить наступление в направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. Они дополнительно сосредоточили 300 единиц техники и около тысячи военных. Преимущественно речь идет о мобилизованных из временно оккупированных Донбасса и Луганщины.