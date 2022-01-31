Інцидент стався 29 січня ввечері в Основ'янському районі Харкова. Про смерть знайомої повідомив житель Гімназійної набережної.

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Померла донька кримінального авторитета

На місці працювали слідчі. Вони виявили тіло 33-річної Євгенії К. біля житлового будинку.

За словами заявника, жінка була в депресії через свого батька, якого затримали та посадили під варту в СІЗО. На деякий час чоловік залишив знайому наодинці, а коли повернувся, то побачив, що вона висить на балконі.

Довідка. Знайомий спробував затягнути жінку з балкона в квартиру. Однак вона зірвалася та загинула внаслідок падіння.

Мати померлої підтвердила, що останнім часом її донька була в пригніченому настрої. Вона нібито часто говорила про самогубство.

Затримання "Гончарика"

Місцеві журналісти з посиланням та джерела в правоохоронних органах заявили, що батьком загиблої є відомий в Харкові кримінальний авторитет Михайло Гончаренко. Його також знають як "Гончарика".

Працівники Служби безпеки України затримали його в центрі Харкова 17 січня. Кримінального авторитета звинувачують у вимаганні 250 тисяч доларів боргу, якого не було, в директора компанії. У разі відмови, шантажист погрожував розправою.



Кримінального авторитета затримали в Харкові під час отримання грошей / Фото СБУ

Зловмисника спіймали на гарячому біля ресторану на проспекті Науки. Шантажист якраз отримав 150 тисяч доларів від постраждалого.

За фактом вимагання відкрили кримінальне провадження, зловмиснику загрожує до 12 років за ґратами. Дзержинський райсуд Харкова ухвалив тримати чоловіка під вартою.

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