Ринок праці в Україні оживає, попри карантинні обмеження та збільшення кількості хворих на COVID-19. Зараз на сайті Work.ua розміщені понад 57 тисяч вакансій. Це трохи більше, ніж було до карантину.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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За даними платформи, 12 березня на сайті Work.ua опублікували 54 тисячі вакансій. Наразі цей показник вже сягнув 57 609 пропозицій роботи.

Якщо не трапиться повторних криз, то з 4 кварталу 2020 року може початися зростання. А через рік у нас є шанс, що ринок праці зможе плавно повернутися до стану початку 2020 року,

– заявив засновник Work.ua Артур Міхно.

Що відбувалося з вакансіями під час карантину

Навіть ті галузі, які надають послуги дистанційно, суттєво просіли. До прикладу, до карантину на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni розміщувалися 7,3 тисячі активних вакансій.

За перші кілька тижнів кількість вакансій скоротилася майже вдвічі. На 5 квітня на сайті було 4 216 вакансій. З цього часу кількість активних вакансій на Djinni зросла та перевищила докарантинні показники – 9,9 тисячі,

– мовиться у повідомленні.

Натомість кількість ІТ-спеціалістів, які шукають роботу, весь час зростає. 15 березня на сайті було розміщено 17,5 тисяч резюме, зараз – 20,1 тисячі.

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Водночас українці все частіше шукають роботу за кордоном: у топі країн Польща, Чехія та Німеччина. На початку літа на сайті Jooble зафіксували 6,7 тисячі вакансій, пов'язаних з працевлаштуванням в інших країнах.