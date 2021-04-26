У Кіровоградській області хлопець після того, як повернувся з армії, скоїв самогубство. Він записав прощальне відео, де розповів про того, кого винить у доведенні до самогубства.

Випадок стався у селі Свердликове. Владислав, який покінчив із життям, лише за два дні до того повенувся зі служби в армії.

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Самогубство молодого хлопця: що відомо

Владиславу Юзвику було лише 20 років. Він був найстаршою дитиною у сім'ї.

У загиблого залишилися батько, мати, брат та сестра.

Щодо причин самогубства, то йдеться про борги перед банками.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", Владислав застрелився із саморобної зброї.

Після пострілу, який раптово пролунав у дворі, його одразу ж знайшли батьки.

Владислав поцілив собі у голову, постріл був несумісним із життям.

У хлопця виманив гроші шахрай

Перед тим, як скоїти самогубство, Владислав розмістив на своїх сторінках у соцмережах звернення. Він назвав ім'я того, кого звинувачує у своїй смерті. Зазначив: це його співслужбовець, який обманом змусив брати кредити у банках. Він нібито мав повернути суму, яку йому віддав Владислав, але насправді виманював дедалі більше грошей.

Хлопець у відео зазначив: не може так більше жити, бо його родина не подужає таких боргів. Батьки загиблого розповіли, що останнім часом їхній син був тривожним, просив грошей.

Поліція занесла відомості до єдиного реєстру розслідувань і відкрила кримінальну справу, як повідомляють "Надзвичайні новини". Втім, у коментарі Суспільному не змогли підтвердити цю інформацію.

Якщо його провину доведуть, шахрая можуть притягнути до відповідальності за доведення людини до самогубства за статтею 120 кримінального кодексу.

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