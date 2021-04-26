20-летний парень вернулся из армии и застрелился из-за долгов
В Кировоградской области парень после того, как вернулся из армии, совершил самоубийство. Он записал прощальное видео, где рассказал о том, кого винит в доведении до самоубийства.
Источник:Суспільне
Случай произошел в селе Свердликово. Владислав, который покончил жизнь самоубийством, лишь за два дня до этого вернулся со службы в армии.
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Самоубийство молодого парня: что известно
- Владиславу Юзвику было всего 20 лет. Он был самым старшим ребенком в семье.
- У погибшего остались отец, мать, брат и сестра.
- Что касается причин самоубийства, то речь идет о долгах перед банками.
- Как сообщают "Чрезвычайные новости", Владислав застрелился из самодельного оружия.
- После выстрела, который внезапно раздался во дворе, его сразу же нашли родители.
- Владислав попал себе в голову, выстрел был несовместимым с жизнью.
У парня выманил деньги мошенник
Перед тем, как совершить самоубийство, Владислав разместил на своих страницах в соцсетях обращение. Он назвал имя того, кого обвиняет в своей смерти. Отметил: это его сослуживец, который обманом заставил брать кредиты в банках. Он якобы должен был вернуть сумму, которую ему отдал Владислав, но на самом деле выманивал все больше денег.
Парень в видео отметил: не может так больше жить, потому что его семья не осилит таких долгов. Родители погибшего рассказали, что в последнее время их сын был тревожным, просил денег.
Полиция занесла сведения в единый реестр расследований и открыла уголовное дело, как сообщают "Чрезвычайные новости". Впрочем, в комментарии Суспильному не смогли подтвердить эту информацию.
Если его вину докажут, мошенника могут привлечь к ответственности за доведение человека до самоубийства по статье 120 уголовного кодекса.
Самоубийства в Украине: последние громкие случаи
- 19 апреля на Буковине возле пункта пропуска "Порубное" с Румынией застрелился пограничник. Во время гибели мужчина был в наряде, рядом с ним нашли автомат.
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