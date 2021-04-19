Конфликтов не было: на Буковине выясняют причины самоубийства молодого пограничника
На Буковине расследуют гибель 24-летнего пограничника. Его нашли застреленным близ границы с Румынией. Коллеги говорят, что парень не имел конфликтов на службе.
Источник:ТСН
Пограничник служил у пункта пропуска "Порубное", что в Черновицкой области. Во время гибели мужчина был в наряде, рядом с ним нашли автомат.
Важно На Буковине во время службы застрелился 24-летний пограничник
Какие версии трагедии
- Пограничники предполагают, что мужчина мог совершить самоубийство из-за личных проблем.
- Мотивов, связанных со службой, пока не рассматривают. Пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко рассказал, что у мужчины на службе не было никаких конфликтных ситуаций.
Он себя характеризовал положительно, какого-то непонятного поведения за военнослужащим не замечалось,
– отметил Бровко.
Дело передадут в Государственное бюро расследований, где и установят окончательную причину смерти.
Что этому предшествовало
- Ранее СМИ писали, что мужчина застрелился из штатного огнестрельного оружия. Звук одного выстрела услышали другие пограничники.
- Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко тоже предполагал, что мужчина мог совершить самоубийство из-за личных проблем.
Поделиться новостью