На Буковине расследуют гибель 24-летнего пограничника. Его нашли застреленным близ границы с Румынией. Коллеги говорят, что парень не имел конфликтов на службе.

Пограничник служил у пункта пропуска "Порубное", что в Черновицкой области. Во время гибели мужчина был в наряде, рядом с ним нашли автомат.

Важно На Буковине во время службы застрелился 24-летний пограничник

Какие версии трагедии

Пограничники предполагают, что мужчина мог совершить самоубийство из-за личных проблем.

Мотивов, связанных со службой, пока не рассматривают. Пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко рассказал, что у мужчины на службе не было никаких конфликтных ситуаций.

Он себя характеризовал положительно, какого-то непонятного поведения за военнослужащим не замечалось,

– отметил Бровко.

Дело передадут в Государственное бюро расследований, где и установят окончательную причину смерти.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ писали, что мужчина застрелился из штатного огнестрельного оружия. Звук одного выстрела услышали другие пограничники.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко тоже предполагал, что мужчина мог совершить самоубийство из-за личных проблем.

Обратите внимание! В начале апреля произошел похожий инцидент на Волыни. В районе Ковеля 20-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата. Касательно этого также ведется расследование.