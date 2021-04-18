В Черновицкой области покончил жизнь самоубийством во время службы 24-летний пограничник. Трагедия произошла утром 18 апреля.

Погибший проходил службу в нескольких километрах от международного пункта пропуска "Порубное", в селе Тереблече. Факт самоубийства подтвердил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Молодой человек застрелился из штатного огнестрельного оружия. Звук одиночного выстрела услышал наряд в пункте пропуска. Пограничники нашли тело потерпевшего и вызвали скорую.

Мы не исключаем, что обстоятельствами, которые привели к этой трагедии, были личные проблемы в жизни военнослужащего, не связанные со службой. Но окончательные причины установит следствие,

– сказал Демченко.

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Смотрите на карте, где находится село Тереблече: