Конфліктів не мав: на Буковині з'ясовують причини самогубства молодого прикордонника
На Буковині розслідують загибель 24-річного прикордонника. Його знайшли застреленим неподалік кордону з Румунією. Колеги кажуть, що хлопець не мав конфліктів на службі.
Джерело:ТСН
Прикордонник служив біля пункту пропуску "Порубне", що в Чернівецькій області. Під час загибелі чоловік був у наряді, поруч з ним знайшли автомат.
Важливо На Буковині під час служби застрелився 24-річний прикордонник
Які версії трагедії
- Прикордонники припускають, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.
- Мотивів, пов'язаних зі службою, наразі не розглядають. Пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що у чоловіка на службі не було жодних конфліктних ситуацій.
Він себе характеризував позитивно, якоїсь незрозумілої поведінки за військовослужбовцем не помічалось,
– зауважив Бровко.
Справу передадуть в Державне бюро розслідувань, де й встановлять остаточну причину смерті.
Що цьому передувало
- Раніше ЗМІ писали, що чоловік застрелився зі штатної вогнепальної зброї. Звук одного пострілу почули інші прикордонники.
- Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко теж припускав, що чоловік міг вчинити самогубство через особисті проблеми.
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