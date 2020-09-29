У Києві справжнім героєм став місцеві патрульні Олександр Головицький і Павло Боярчук. Останній в останню мить спіймав жінку, яка намагалася покінчити з собою, вистрибнувши з 15 поверху будинку.

Про фантастичну історію порятунку киянки розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму фейсбуці.

До слова У Києві жінка серед білого дня вистрибнула з вікна й розбилась: фото +18

Патрульні прибули на місце події саме через виклик щодо того, що жінка планує вкоротити собі віку. Коли приїхали правоохоронці вона вже стояла за поручнем балкону й будь-якої миті могла зістрибнути.

Один з патрульних Павло Боярчук щодуху кинувся на 15 поверх будинку й встиг в останню мить, коли жінка саме відпустила руки. Патрульний завдяки блискавичній реакції вхопив жінку й не дозволив її полетіти вниз.

Тоді допомагати йому взявся напарник Олександр Головицький, а сусіди знизу, почувши крики, вийшли на балкон і стали допомагати. Також на виклик прибув ще один екіпаж патрульних – Богдан Димчук й Андрій Бобровник. Хоча жінка пручалася, її все ж змогли витягнути.

Дякую патрульним Павлу Боярчуку, Богдану Димчуку, Андрію Бобровнику й Олександру Головицькому, а також громадянам, які прийшли на допомогу. Рішучі дії рятують життя!

– написав Олексій Білошицький.

Момент порятунку киянки: дивіться відео