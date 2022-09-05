Напередодні інциденту між дівчатами виникла словесна сварка, під час якої двоє з них вирішили покарати подругу. Про це повідомили у поліції Києва.

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Школярки гамселили однокласницю

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його неповнолітню доньку побили однокласниці.

Згодом поліцейські виявили у мережі відео інциденту, що дало змогу кваліфікувати дії зловмисниць за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.

Правоохоронці з’ясували, що усі троє дівчат навчаються в одній школі. Напередодні бійки між дівчатами неодноразово виникали словесні конфлікти. Під час чергового з’ясування відносин дві подруги принижували та цькували однокласницю, штовхали її, після чого бризнули в обличчя балончиком та побили.

Очевидці інциденту знімали дії дівчат на відео, яке згодом розмістили у соціальних мережах.



Дівчата бризнули балончиком в обличчя однокласниці / фото Нацполіція



Підлітки жорстоко побили однокласницю / фото Нацполіція

Що загрожує підліткам

Наразі дівчатам готують оголосили про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

На Кіровоградщині школяр побив однокласницю

У соцмережах oпублікувaли відeo, нa якoму виднo, як у клaсі учень нaнoсить кількa удapів нoгoю тa pукoю своїй однокласниці. У школі ситуацію не прокоментували. Зa інфopмaцією кopистувaчів сoцмepeжі, інцидент стaвся у 8 клaсі шкoли №1 в Олександрівці.

П’ятисекундне відео бійки опублікували у соцмережах. На ньому восьмикласник б’є свою однокласницю. Ситуація набула розголосу і збурила суспільство. Журналісти "Кіровоградська правда" зв'язалися з директоркою школи №1 Людмилою Литвин. Вона повідомила, що ситуацію там розглянули.

Керівник відділу ювeнaльнoї поліції області Сepгій Бoчapнікoв пояснив, що дівчата хотіли подивитися якесь відео на інтерактивній дошці, а однокласник забороняв їм це робити, оскільки вчитель не дозволяв.

"Між хлопцем і дівчиною виник конфлікт. Була штовханина і дівчина також зачіпала хлопця. Батьки дівчини претензій не мають", – сказав він.

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