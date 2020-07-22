Вшанування героя: у Києві прощаються з Миколою Іліним – фото
У Києві у костелі Святого Олександра 22 липня відбувається церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним. Героя з позивним "Естонець" підступно вбили бойовики під час евакуаційної операції під Зайцевим.
Церемонія прощання – у храмі Святого Олександра
До собору прийшли родичі та друзі загиблого, а також ветерани бойових дій та товариші по службі. Про це інформує Hromadske radio.
Важливо Російські окупанти здійснили наругу над тілом загиблого медика Миколи Іліна
На прощанні з загиблим захисником також присутній польський посол Ян Ціхоцькі. Труна з тілом героя – закрита, на ній – український, естонський та білоруський стяги.
Микола Ілін загинув поблизу Зайцевого / Фото hromadske.radio
Що відомо про загибель медика Іліна
- В "сірій зоні" біля села Зайцеве на лінії розмежування 13 липня загинув український розвідник Дмитро Красногрудь.
- Українські військові запросили "режим тиші", щоб забрати тіло загиблого. Окупанти погодилися на це.
- Забрати тіло українського військового пішла спеціальна група, яка мала білі пов'язки на собі та білі бронежилети. Однак, коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Поранення отримав сержант, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін. Він потрапив під обстріл.
- Українська група відступила.
- Лише 17 липня російські окупаційні війська передали тіло загиблого медика Миколи Іліна українській стороні. При цьому воно було понівечене, тож довелося робити ДНК-експертизу, щоб встановити, чи це справді він.
- Миколі Іліну було 36 років, він був громадянином Естонії, родом із Білорусі.