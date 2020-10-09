Товару на 30 мільйонів: на Київщині накрили великий наркосиндикат – відео
Великий підрозділ міжнародного угрупування з продажу наркотиків "Хімпром" накрили працівники СБУ. Під час 9 обшуків у Києві та області слідчі вилучили товару на 30 мільйонів гривень.
Про блокування діяльності чергової структури "Хімпрому" заявили у пресслужбі СБУ. Як стверджують правоохоронці, організатори наркосиндикату діють з-за кордону.
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Величезна партія наркотиків
Один з таких осередків наркосиндикату накрили на Київщині. У лабораторії "Хімпрому" знайшли чимало заборонених речовин:
- понад 50 кілограмів психотропів PVP;
- 10 кіло амфетаміну;
- понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.
У лабораторії та на складах синдикату знайшли багато наркотиків
Наркоторговець з ОРДЛО
Крім лабораторії, співробітники СБУ заблокували діяльність кол-центрів, через які торгували наркотиками. Також синдикат залишився без кількох складів та працівників. Причому один з організаторів осередку синдикату причетний до діяльності так званого "МГБ" "ДНР". Про це свідчать документи, які вилучили під час обшуків. У зловмисників забрали 5 одиниць зброї та 150 набоїв, а також 9 фейкових водійських посвідчень членів угрупування.
Організаторів та працівників осередку наркосиндикату затримали
Понад 100 підозрюваних
Загалом фігурантами справи про незаконне виробництво наркотичних речовин проходить понад 100 осіб. Більшість з них – оператори численних call-центрів.