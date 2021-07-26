Перехожі, які побачили неприємну картину, звернулися до бійців Муніципальної варти. Правоохоронці, які прибули на місце, одразу зрозуміли, що сталося.

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Співробітники комунального підприємства викликали на місце події медиків та поліцейських.

Відключився на роботі



Чоловіку не знадобилася госпіталізація / Фото муніципальної варти Києва

Лікарі швидкої надали чоловіку допомогу та підтвердили ймовірність того, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Як з'ясувалося, чоловік вживав заборонені речовини безпосередньо на робочому місці.

Він вколов собі ін'єкцію у людному місці парку, після чого відключився.

Поліцейські та представники мунварти встановили, що чоловік є продавцем точки з продажу квасу.



Поруч із чоловіком знайшли використаний шприц / Фото муніципальної варти Києва

Доки він лежав у безпорадному стані, невідомі викрали гроші з каси. Власник точки, який приїхав на місце події, відмовився від написання заяви про скоєння злочину.

Чи затримали продавця поліцейські, наразі невідомо.