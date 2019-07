Клімкін відповів піснею нардепам, які знову відмовились його звільняти

Верховна Рада знову не проголосувала за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який тим часом перебуває у відпустці. Сам Клімкін таку ситуацію вважає сюрреалізмом.

Із таким сюрреалізмом перегукується пісня Hotel California гурту Eagles, про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Facebook.

На засіданні ВР 11 липня нардепи знову провалили голосування за звільнення Клімкіна. Постанову відхилили, оскільки документ підтримали лише160 нардепів з необхідних 226.

You can check out anytime you like, but you can never leave…” ("Ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти…"). Ну, а я у відпустці,

– зацитував Клімкін слова пісні.

Чому Клімкін не пішов у відставку раніше?Ще до інавгурації Володимира Зеленського Павло Клімкін заявив, що планує йти у відставку. Своє рішення він пояснював тим, що з новим президентом прийшла нова команда. Вже 30 травня президент вніс до Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Однак 6 червня Рада не підтримала таку ініціативу президента.



Згодом Зеленський знову вніс повторне подання до Ради щодо звільнення Клімкіна. Крім того, він запропонував Раді призначити новим очільником МЗС Вадима Пристайка, колишнього першого заступника міністра закордонних справ.



Пісял цього Клімкін пішов у відпустку і закликав Раду звільнити його. Наразі обов'язки глави МЗС тимчасово виконує його заступниця – Олена Зеркаль.

Які досягнення має Клімкін на посаді очільника МЗС?

Запровадження безвізового режиму з ЄС.

Лобіювання визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями.

Допомога у створенні незалежної православної церкви України та отримання Томосу.

Доєднання Північноатлантичним альянсом у 2018 році України до переліку "країн-аспірантів" НАТО. Цей статус означає, що Альянс офіційно визнав прагнення України стати його членом.

Масштабний обмін заручниками 27 грудня 2017 року на Донбасі. Тоді Україна віддала РФ 233 засуджених в обмін на 73 українських заручників.

Недопущення повернення російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи(ПАРЄ) без виконання вимог резолюцій, які стосуються агресії Росії в Україні.

Хто такий Вадим Пристайко, якого пропонують на посаду глави МЗС?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.



Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.