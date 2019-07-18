Клоновані кандидати і заморожена піца замість гречки: найскладніші мажоритарні округи 2019

У різних типах населених пунктів агітують по різному. Якщо це, наприклад, Київ – то тут вибір "гречки" дуже широкий. Від буквально гречки до концертів та наливання алкоголю (і таке трапляється). А от у районних центрах кандидати у депутати на мажоритарних округах "озброюються" продуктовими пакетами, і там вже не гречка чи олія, а умовна "заморожена піца".

Не гребують мажоритарники і підкупом виборців шляхом пропонування їм медичних послуг – від консультації гінеколога та планування сім'ї до елементарного "поміряти тиск". Про це розповіла 24 каналу координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

Про спідню білизну агітації (або як кандидату в депутати виграти конкуренцію з шашликом) – читайте у матеріалі 24 каналу.

"Люди сидять в агітаційних наметах і вимірюють охочим тиск. Оце – наші вибори", – наголосила Думанська.

Складні мажоритарні округи

За словами представниці руху "Чесно", складних округів – чимало.

Це і округ 169 у Харкові, де балотується Олександр Грановський (депутат від БПП), де розгорівся скандал з блогером Олександром Куницьким, який іде від "Слуги народу".



Олександр Грановський

І, наприклад, округ номер 200 в Умані, де балотується Антон Яценко (у 2012 йшов від "Партії регіонів", а у 2019 йде як самовисуванець). За словами Думанської, агітація Яценка не просто надмірна – її можна назвати "переагітацією".



Антон Яценко

Складний округ 95 під Києвом, де балотується колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Ми моніторимо рекламу на ТБ і бачимо: Карплюк – один з чотирьох мажоритарників, хто витратив найбільше грошей на агітацію на національному телебаченні. Зазвичай мажоритарники не мають стільки грошей, щоб замовляти рекламу на національному ТБ. Ця людина може собі це дозволити, і загалом весь округ заклеєний її агітацією,

– розповіла Віта Думанська.



Володимир Карплюк

Клоновані кандидати – популярне явище

Складний округ 94 на Київщині Ігоря Кононенка (депутат від БПП) та Олександра Дубінського (журналіст "1+1", якого підтримує "Слуга народу"), де їхнє активне протистояння розгортається із застосуванням різноманітних технологій. Там, за словами координатора руху "Чесно", "цікава історія з клонами і бізнесом на клонах".



Олександр Дубінський

Там два ключових кандидати: Кононенко і Дубінський. У Дубінського клони знялися з виборів, у Кононенка два залишилися. Деякі політики говорять, що вартість зняття серйозного клону з виборів – це 20 тисяч доларів,

– зазначила Думанська.



Ігор Кононенко

Які функції виконують клони?

► Перша – відтягувати голоси.

Недоброчесні політтехнологи розраховують на те, що виборець неуважний, не знає по батькові кандидата, за якого мав намір голосувати, року його народження тощо.

► Друга – забезпечити солідний заробіток тому, хто організував "клонування кандидата".

Саме ця функція, за словами представниці "Чесно", зараз є більш поширеною. Мовиться про те, що хтось спеціально за певним алгоритмом створює клони прохідних кандидатів на різних округах, а потім – є підстави так вважати – бере гроші за те, щоб таких клонів з виборів знімати.

Цікаво, що найбільше кандидатів-клонів у 107 окрузі на Луганщині. Там 20% списку – клони.

Чим цікаві програми кандидатів? Плагіатом

Рух "Чесно" перевірив програми і виявив, що є чимало кандидатів (приблизно 50), які навіть не старалися і взяли свою програму з попередніх виборів у повному обсязі.

Приблизно 180 кандидатів у депутати 80% тексту своєї передвиборчої програми сплагіатили з кампанії 2012 року. Примітно, що саме з кампанії 2012, а не 2014, коли акцент робили на протистоянні з Росією та війні,

– зауважила Віта Думанська.

Також, за словами представниці "Чесно", складається враження, що багато мажоритарників просто не читали свої програми. Наприклад, у Олександра Омельченка (був головою міста Києва у 1999 – 2006 роках, зараз балотується до ВР по 223 окрузі) у тексті програми мовиться про Київраду, а не про Верховну Раду. А є й такі програми, які просто ідентичні у кількох мажоритарників і навіть підписані не самим кандидатом.

Коли будуть вибори до Ради? Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня . Результати голосування Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж за два тижні після цього дня. Перша сесія Верховної Ради IX скликання мала б початися не пізніше, ніж 9 вересня 2019 року.

Нагадаємо у інфографіці головні дати парламентського виборчого процесу 2019 року: