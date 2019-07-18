Клоновані кандидати і заморожена піца замість гречки: найскладніші мажоритарні округи 2019
У різних типах населених пунктів агітують по різному. Якщо це, наприклад, Київ – то тут вибір "гречки" дуже широкий. Від буквально гречки до концертів та наливання алкоголю (і таке трапляється). А от у районних центрах кандидати у депутати на мажоритарних округах "озброюються" продуктовими пакетами, і там вже не гречка чи олія, а умовна "заморожена піца".
Не гребують мажоритарники і підкупом виборців шляхом пропонування їм медичних послуг – від консультації гінеколога та планування сім'ї до елементарного "поміряти тиск". Про це розповіла 24 каналу координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.
Про спідню білизну агітації (або як кандидату в депутати виграти конкуренцію з шашликом) – читайте у матеріалі 24 каналу.
"Люди сидять в агітаційних наметах і вимірюють охочим тиск. Оце – наші вибори", – наголосила Думанська.
Складні мажоритарні округи
За словами представниці руху "Чесно", складних округів – чимало.
Це і округ 169 у Харкові, де балотується Олександр Грановський (депутат від БПП), де розгорівся скандал з блогером Олександром Куницьким, який іде від "Слуги народу".
Олександр Грановський
І, наприклад, округ номер 200 в Умані, де балотується Антон Яценко (у 2012 йшов від "Партії регіонів", а у 2019 йде як самовисуванець). За словами Думанської, агітація Яценка не просто надмірна – її можна назвати "переагітацією".
Антон Яценко
Складний округ 95 під Києвом, де балотується колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.
Ми моніторимо рекламу на ТБ і бачимо: Карплюк – один з чотирьох мажоритарників, хто витратив найбільше грошей на агітацію на національному телебаченні. Зазвичай мажоритарники не мають стільки грошей, щоб замовляти рекламу на національному ТБ. Ця людина може собі це дозволити, і загалом весь округ заклеєний її агітацією,
– розповіла Віта Думанська.
Володимир Карплюк
Клоновані кандидати – популярне явище
Складний округ 94 на Київщині Ігоря Кононенка (депутат від БПП) та Олександра Дубінського (журналіст "1+1", якого підтримує "Слуга народу"), де їхнє активне протистояння розгортається із застосуванням різноманітних технологій. Там, за словами координатора руху "Чесно", "цікава історія з клонами і бізнесом на клонах".
Олександр Дубінський
Там два ключових кандидати: Кононенко і Дубінський. У Дубінського клони знялися з виборів, у Кононенка два залишилися. Деякі політики говорять, що вартість зняття серйозного клону з виборів – це 20 тисяч доларів,
– зазначила Думанська.
Ігор Кононенко
Які функції виконують клони?
► Перша – відтягувати голоси.
Недоброчесні політтехнологи розраховують на те, що виборець неуважний, не знає по батькові кандидата, за якого мав намір голосувати, року його народження тощо.
► Друга – забезпечити солідний заробіток тому, хто організував "клонування кандидата".
Саме ця функція, за словами представниці "Чесно", зараз є більш поширеною. Мовиться про те, що хтось спеціально за певним алгоритмом створює клони прохідних кандидатів на різних округах, а потім – є підстави так вважати – бере гроші за те, щоб таких клонів з виборів знімати.
Цікаво, що найбільше кандидатів-клонів у 107 окрузі на Луганщині. Там 20% списку – клони.
Чим цікаві програми кандидатів? Плагіатом
Рух "Чесно" перевірив програми і виявив, що є чимало кандидатів (приблизно 50), які навіть не старалися і взяли свою програму з попередніх виборів у повному обсязі.
Приблизно 180 кандидатів у депутати 80% тексту своєї передвиборчої програми сплагіатили з кампанії 2012 року. Примітно, що саме з кампанії 2012, а не 2014, коли акцент робили на протистоянні з Росією та війні,
– зауважила Віта Думанська.
Також, за словами представниці "Чесно", складається враження, що багато мажоритарників просто не читали свої програми. Наприклад, у Олександра Омельченка (був головою міста Києва у 1999 – 2006 роках, зараз балотується до ВР по 223 окрузі) у тексті програми мовиться про Київраду, а не про Верховну Раду. А є й такі програми, які просто ідентичні у кількох мажоритарників і навіть підписані не самим кандидатом.
Коли будуть вибори до Ради? Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня. Результати голосування Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж за два тижні після цього дня. Перша сесія Верховної Ради IX скликання мала б початися не пізніше, ніж 9 вересня 2019 року.
Нагадаємо у інфографіці головні дати парламентського виборчого процесу 2019 року: