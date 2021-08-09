Підозрювані члени всесвітньовідомої злочинної організації "Ндрангета"

У зловмисників вилучили майже 60 кілограмів кокаїну у 50 брикетах. Вартість такого товару, за цінами чорного ринку, становить 10 мільйонів доларів.

До теми СБУ ліквідувала в Україні міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн: фото, відео

Наркотрафік організували 3 громадян:

Албанії,

Румунії,

України.

Через контейнерний термінал одного з портових операторів вони ввозили наркотики з Еквадору. Брикети ховали у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнера з бананами.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

СБУ попередили про судно з наркотиками

Співробітники Служби безпеки України отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків

Наркотики знайшли під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний".

В Одесі викрили наркотрафік з Еквадору в ЄС / Фото ОГП, СБУ

Інших учасників також затримали

Поблизу порту спецпризначенці затримали також іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Ще двох учасників наркоугруповання виявили на території одного з промислових ринків Одеської області. Вони планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб.

Затриманим планують повідомити про підозру, а після того взяти під варту.