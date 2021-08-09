Подозреваемые члены всемирно преступной организации "Ндрангета"

У злоумышленников изъяли почти 60 килограммов кокаина в 50 брикетах. Стоимость такого товара, по ценам черного рынка составляет 10 миллионов долларов.

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Наркотрафик организовали 3 граждан:

Албании,

Румынии,

Украина.

Через контейнерный терминал одного из портовых операторов они ввозили наркотики из Эквадора. Брикеты хоронили в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

СБУ предупредили о судне с наркотиками

Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков

Наркотики нашли во время углубленного таможенного досмотра груза в Морском торговом порту "Южный".

В Одессе разоблачили наркотрафик из Эквадора в ЕС / Фото ОГП, СБУ

Других участников также задержали

Вблизи порта спецназовцы задержали также иностранного соорганизатора наркотрафика.

Еще двух участников наркогруппировки обнаружили на территории одного из промышленных рынков Одесской области. Они планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и привлечения к ответственности других лиц.

Задержанным планируют сообщить о подозрении, а после этого взять под стражу.